NFL Miami Dolphins despide a su entrenador en jefe El equipo de la NFL lo cesó tras cuatro temporadas en la institución.

Luego de cuatro temporadas al frente de Miami Dolphins, este jueves el equipo de la NFL despidió a Mike McDaniel su entrenador en jefe

Así lo dio a conocer el propio equipo a través de un comunicado.

"Tras una cuidadosa evaluación y extensas conversaciones desde el final de la temporada, he decidido que nuestra organización necesita un cambio integral", expresó Stephen M. Ross, dueño del equipo en un comunicado.

McDaniel teine 42 años y su récord en los cuatro años que estuvo al frente de Dolphins es de 35-33.

En el 2025 tuvo récord perdedor de 7-10 y aunque clasificó en sus dos primeros años a la postemporada no logró ganar ningún partido ni avanzar en las dos últimas.

Uno de los nombre que ha sido vinculado para hacerse cargo de la institución es el de John Harbaugh que quedó fuera de Baltimore Ravens recientemente.

Sumando el de Miami, la NFL cuenta con ocho vacantes de entrenador en jefe y Miami, además, no cuentan con gerente general tras cesar de su cargo a Chris Grier a mitad de la campaña.

Se espera que Miami primero contraté primero a un gerente general antes de emprender la búsueda de su nuevo entrenador en jefe.