    NFL

    Miami Dolphins despide a su entrenador en jefe

    El equipo de la NFL lo cesó tras cuatro temporadas en la institución.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Miami Dolphins se queda sin head coach

    Luego de cuatro temporadas al frente de Miami Dolphins, este jueves el equipo de la NFL despidió a Mike McDaniel su entrenador en jefe

    Así lo dio a conocer el propio equipo a través de un comunicado.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    Miami Dolphins se queda sin head coach
    1:26

    Miami Dolphins se queda sin head coach

    NFL
    Despiden a head coach de la NFL tras 18 temporadas con el equipo
    1:18

    Despiden a head coach de la NFL tras 18 temporadas con el equipo

    NFL
    NFL Black Monday 2026: Browns, Raiders y Cardinals echan a sus entrenadores
    1 mins

    NFL Black Monday 2026: Browns, Raiders y Cardinals echan a sus entrenadores

    NFL
    ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!
    1:20

    ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!

    NFL
    ¡Se define la postemporada en el futbol americano de la NFL!
    2 mins

    ¡Se define la postemporada en el futbol americano de la NFL!

    NFL
    Denver Broncos jugará en casa los partidos de Playoffs de la NFL
    1 mins

    Denver Broncos jugará en casa los partidos de Playoffs de la NFL

    NFL
    La NFL baja el telón de su temporada regular con drama y contundencia
    2 mins

    La NFL baja el telón de su temporada regular con drama y contundencia

    NFL
    ¡TD Broncos! McMillian regresa la intercepción al touchdown
    1:25

    ¡TD Broncos! McMillian regresa la intercepción al touchdown

    NFL
    ¡Tranquilo! Tuten entra a las diagonales para sellar el triunfo de Jaguars
    1:17

    ¡Tranquilo! Tuten entra a las diagonales para sellar el triunfo de Jaguars

    NFL
    ¡Myles Garret hace historia en la NFL con los Cleveland Browns!
    1:40

    ¡Myles Garret hace historia en la NFL con los Cleveland Browns!

    NFL

    "Tras una cuidadosa evaluación y extensas conversaciones desde el final de la temporada, he decidido que nuestra organización necesita un cambio integral", expresó Stephen M. Ross, dueño del equipo en un comunicado.

    McDaniel teine 42 años y su récord en los cuatro años que estuvo al frente de Dolphins es de 35-33.

    En el 2025 tuvo récord perdedor de 7-10 y aunque clasificó en sus dos primeros años a la postemporada no logró ganar ningún partido ni avanzar en las dos últimas.

    Uno de los nombre que ha sido vinculado para hacerse cargo de la institución es el de John Harbaugh que quedó fuera de Baltimore Ravens recientemente.

    Sumando el de Miami, la NFL cuenta con ocho vacantes de entrenador en jefe y Miami, además, no cuentan con gerente general tras cesar de su cargo a Chris Grier a mitad de la campaña.

    Se espera que Miami primero contraté primero a un gerente general antes de emprender la búsueda de su nuevo entrenador en jefe.

    Video ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!
    Relacionados:
    NFLMiami Dolphins