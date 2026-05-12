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    Brandon Clarke, de Memphis Grizzlies, muere a los 29 años

    El propio club y la NBA confirmaron el fallecimiento del basquetbolista.

    Por:Omar Carrillo
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    Brandon Clarke, alero de Memphis Grizzlies de la NBA, falleció este martes. Así lo confirmó el equipo, la propia NBA y la agencia que representaba al jugador, Priority Sports

    Clarke nació en Vancouver, Canadá, y tenía 29 años de edad. Fue parte de la Universidad de Estatal de San José, pasó también por Gonzaga. En su época universitaria fue incluido en los equipos All-American de Associated Press y Sporting News.

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    En el 2019 fue seleccionado en el Draft por Oklahoma Cuty Hunter, pero de inmediato pasó a Memphis.

    Jugó siete campañas en la NBA, 309 partidos con un promedio de 10.2 puntos, 5.5 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro.

    Sin embargo, en las campañas más recientes tuvo probelmas de lesiones de pantorrilla y rodilla. En la última campaña solo jugó dos partidos.

    Por el momento, aún no se conocen las causas del deceso, pero de cuerdo a la NBC Los Angeles su muerte está siendo investigada como una posible sobredosis.

    Hace unas semanas, según publicó el USA Today, Clarke fue detenido por exceso de velocidad y tras una persecusión que superó las 100 millas por hora. Al registarlo, la policía encontró 230 gramos de kratom, un extracto de hierbas que se usa para reducir el dolor y la ansiedad.

    Por lo que enfrentaba cargos, al momento de su muerte, de posesión y tráfico de una sustancia controlada, al igual que por exceso de velocidad y huir de la policía.

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