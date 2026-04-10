NBA LeBron James y su hijo Bronny James pasan a la historia en la NBA con Lakers La estrella de la NBA recibió asistencia de su hijo Bronny James en un juego oficial, primera vez en la historia que sucede entre padre e hijo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video LeBron James y su hijo hacen historia en la NBA con los Lakers

La dupla padre e hijo que conforman en Los Angeles Lakers Lebron James y Bronny James continúa con los registros en los libros de historia de la NBA, pues luego del debut con ambos en la duela en octubre de 2024 en pretemporada, ahora el hijo de la estrella del deporte ráfaga dio asistencia a su padre.

Fue a segundos de que concluyera el primer cuarto del partido entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors que Bronny James robó el balón para asistir a Lebron James, quien concluyó la jugada con una clavada que puso en el resultado parcial el 25-20.

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No es la primera ocasión en que esta pareja de padre e hijo se asocian para registrar puntos a favor de los Lakers, pues en marzo pasado ante Brooklyn Nets, luego de que Lebron encontrara a Bronny James para un triple.

Fue en el mismo juego entre Lakers y Warriors que LeBron devolvió el favor a su hijo con una asistencia en un nuevo triple de Bronny James en una noche en la que éste acabó con 10 puntos, un rebote y tres asistencias en el triunfo de Lakers por 119-103 sobre Warriors.

LeBron James, por su parte, acabó el juego con 26 puntos, ocho rebotes y 11 asistencias para que los Lakers tengan foja de 51-29 a dos juegos para que concluya la temporada regular de la NBA en la que la quinteta angelina ya tiene un lugar asegurado en los Playoffs.