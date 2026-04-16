NBA Warriors vence a Clippers con drama y Philadelphia asegura su lugar en playoffs Con gran actuación de su estrella Golden State se impuso a Los Angeles, mientras que Philadelphia aseguró su lugar en playoffs tras vencer a Orlando.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Inicia la batalla por el título en los NBA Playoffs 2026

En un cierre de locura, los Warriors derrotaron 126-121 a los Clippers y se mantienen con vida en el play-in de la NBA. Stephen Curry fue la gran figura de Golden State con una determinante actuación en la segunda mitad del juego.

Curry consiguió 35 puntos, un rebote y cuatro asistencias cargando con la remontada en el último cuarto. Del otro lado, los 21 puntos de Leonard y los 23 de Mathurin no sirvieron de mucho para evitar la derrota de Clippers que se quedan fuera de playoffs.

PUBLICIDAD

Los Warriors y Curry ahora enfrentarán a Phoenix el próximo viernes en un juego en el que el ganador avanzará como el octavo sembrado en la Conferencia Oeste.

PHILADELPHIA VENCE AL MAGIC Y ASEGURA SU LUGAR EN PLAYOFFS

Los Philadelphia 76ers derrotaron 109-97 al Orlando Magic en el play-in con lo que aseguraron su pase a los playoffs de la NBA en la Conferencia Este en el séptimo puesto.

Philadelphia no contó con Joel Embiid, pero Tyrese Maxey se erigió como la figura con 31 puntos, dos rebotes y seis asistencias. V.J. Edgecombe se lució con 19 puntos, mismos que Kelly Oubre, que dieron forma a la victoria del equipo.