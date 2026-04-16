NBA Denver Nuggets ante Indiana Pacers jugarán en la Ciudad de México La NBA anuncia el partido de temporada regular entre los Nuggets ante Pacers a celebrarse en noviembre próximo, en la Arena CDMX.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡La NBA regresa a la CDMX con este atractivo compromiso!

El deporte ráfaga de la NBA regresa a México con el anuncio del partido entre Denver Nuggets en contra de Indiana Pacers, el próximo sábado 7 de noviembre en la Arena de la Ciudad de México.

El compromiso será el número 35 de la NBA desde que llegó a México en 1992, para implantar una marca fuera de los Estados Unidos y Canadá, se aprovecharán las festividades por el Día de Muertos, con diversas activaciones que se harán en el escenario del partido.

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Los Nuggets, campeones de la NBA en el 2023 cuentan con figuras como Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon. Los Pacers harán su presentación en la Ciudad de México y destacan la presencia de jugadores como Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

Denver actualmente disputa los playoffs de la NBA en la Conferencia del Oeste, al ubicarse en la tercera posición. Indiana, por su parte, quedaron eliminados de la postemporada al terminar en el lugar 14 en el Este