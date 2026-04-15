NBA Portland avanza a playoffs; Charlotte sigue con vida en el inicio del play in Portland logró clasificar a la postemporada en el Oeste, mientras que en el Este, Charlotte sigue con vida en el inicio del play in en la NBA.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Portland Trail Blazers aseguró su pase a los playoffs de la NBA, mientras que Charlotte Hornets avanzó y sigue con vida en el primer día de actividad del play in.

Hornets y Trail Blazers salieron airosos de sus respectivos encuentros, con la diferencia de que Portland ya tiene su lugar asegurado entre los mejores ocho de la Conferencia Oeste.

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¿Qué pasó en el arranque del play in de la NBA?

En el primer encuentro, Charlotte se impuso en tiempo extra a Miami Heat por 127-126. LaMelo Ball lideró con 30 puntos y 10 asistencias, seguido por Miles Bridges con 28 y Brandon Miller con 23.

Ausencia de Bam Adebayo fue clave en derrota del Heat

Por Miami, Davion Mitchell encabezó con 28 puntos, en un juego condicionado por la salida temprana de Bam Adebayo, quien salió tras 11 minutos por una lesión en la espalda.

El mexicano Jaime Jáquez Jr., jugó 41 minutos desde la banca, aportando 13 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

Portland corta sequía de postemporada en la Conferencia Oeste

En la segunda tanda, Portland venció a los Phoenix Suns por 114-110 para sellar su regreso a playoffs por primera vez desde la campaña 2020-2021.

Deni Avdija brilló con 41 puntos y 12 asistencias, mientras que Jrue Holiday sumó 21. Por Phoenix, Jalen Green destacó con 35 unidades.

Pese a la derrota, los Suns aún tienen una última oportunidad para clasificar, ya que enfrentarán al ganador entre Clippers y Warriors por el último boleto del Oeste.