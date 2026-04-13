NBA LeBron James va en busca de un récord en los Playoffs de la NBA El veterano basquetbolista de los Lakers va por marca de triples-dobles en la postemporada.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video LeBron James busca récord histórico de más triples-dobles en playoffs NBA

Sin haber sido una de sus mejores temporadas, LeBron James aportó lo suficiente para que Los Angeles Lakers se metieran a los Playoffs de la NBA. Ahora, en estas instancias, el veterano jugador de 41 años va en busca de un récord que todavía se le escapa de las manos.

Los angelinos terminaron en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, por lo que iniciarán serie el sábado contra Houston Rockets.

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¿Cuál es el récord que busca LeBron James en estos Playoffs de la NBA?

Una pieza clave para que Lakers pueda avanzar y seguir en la búsqueda del título de la NBA es LeBron, quien este año disputó 60 partidos con un promedio de 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por juego.

De las principales marcas que busca un jugador, King James tiene la mayoría; solo hay tres que se le escapan y, de ellas, hay una que tiene muy a la mano: la de triples-dobles.

El líder de todos los tiempos es Magic Johnson con 30; le sigue LeBron James con 28 y Nikola Jokic con 21. Con tres actuaciones a lo largo de toda la postemporada, James puede asumir la primera posición.

Obviamente, hay que ganar y avanzar de rondas para que tenga más posibilidades de romper la marca. Es capaz de hacerlo y, con un descuido de los rivales, puede sumar doble dígito en puntos, rebotes y asistencias.

¿Qué marcas no tiene LeBron James en postemporada?

Las otras marcas que se le escapan son las de asistencias y rebotes, pero estas todavía se ven muy lejanas. En la primera, el líder también es Magic con 2,346, mientras que James suma 2,095. En rebotes, el primer lugar es Bill Russell con 4,104; por su parte, LeBron cuenta con 2,628.

¿Cuáles son los récords de LeBron James en Playoffs?

Juegos 292

Minutos jugados 12,062

Tiros de campo 29,71

Tiros libres 1,867

Robos 493

Puntos 8,289