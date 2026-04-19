NBA Lakers y Knicks inician con triunfo en casa en playoffs de la NBA LeBron James y Jalen Brunson comandaron a sus respectivas quintetas a obtener la victoria en el primer día de actividad de la postemporada en la NBA.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Inicia la batalla por el título en los NBA Playoffs 2026

Los Angeles Lakers y New York Knicks iniciaron con el pie derecho su participación en los playoffs de la NBA tras imponerse como locales a Houston Rockets y Atlanta Hawks, respectivamente. Fue una jornada inicial en la que todos los equipos que jugaron en casa salieron airosos.

Los angelinos vencieron a Houston por pizarra de 107-98, donde LeBron James firmó un doble-doble con 19 puntos y 13 asistencias. Luke Kennard fue el líder con 27 puntos, pero en general la quinteta abridora se lució, ya que todos terminaron con doble dígito en puntos.

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Deandre Ayton también aportó doble-doble al registrar 11 rebotes. Por los Rockets, el líder ofensivo fue Alperen Sengun con 19 tantos. Houston tuvo la baja de Kevin Durant, quien no se pudo recuperar de una lesión en la rodilla.

¿Qué otros resultados dejó la jornada de playoffs en la NBA?

En la Gran Manzana, los Knicks se impusieron por marcador de 113-102 a Atlanta en una gran noche de Jalen Brunson al conseguir 28 puntos, seguido de Karl-Anthony Towns con 25. Otro de los que destacó fue Josh Hart con 11 puntos y 14 rebotes.

En el mismo sector de la Conferencia Este, Cleveland Cavaliers se vio sólido y arrancó con victoria en casa por 126-113 ante Toronto Raptors. Donovan Mitchell fue el artífice del triunfo con 32 puntos, además del aporte de James Harden, quien sumó 22 tantos y 10 rebotes.

Nikola Jokic vuelve a lucir dominante en la duela

La actividad sabatina terminó con triunfo de Denver Nuggets por 116-105 ante Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic se lució con un triple-doble al cerrar con 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, llegando a 22 juegos de playoffs con esta marca.

Otro hombre que destacó fue Jamal Murray con 30 unidades, seguido de Aaron Gordon con 17.

La actividad de los playoffs continuará este domingo con otros cuatro encuentros: Philadelphia vs. Celtics, Phoenix vs. Oklahoma City, Orlando vs. Detroit y Portland vs. San Antonio.