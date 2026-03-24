NBA Oklahoma City Thunder revela imágenes de lo que será su nuevo estadio y el nombre La franquicia dio a conocer cuándo será la inauguración de su nueva casa y el nombre que tendrá por los próximos 15 años.

Video Revelan imágenes y nombre de lo que será el nuevo estadio que habrá en la NBA

Oklahoma City Thunder anunció este martes la alianza comercial que permitirá nombrar a su nuevo estadio, el cual está programado para que sea inaugurado en 2028, luego de que la demolición del terreno que ocupará está próxima a concluir.

Mientras se edifica y concluye la que será su nuevo hogar, la quinteta de la NBA mantendrá sus juegos en el Paycom Center, donde en la actual temporada han logrado mantenerse a la cabeza de la Conferencia Oeste.

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El nombre que llevará el nuevo estadio del Oklahoma City Thunder es Continental Coliseum y se prevé que abra sus puertas a finales de verano 2028; el nombre se debe a Continental Resources, la mayor productora privada de petróleo y gas natural en el mundo.

“El Continental Coliseum se erigirá como un símbolo perdurable de ese compromiso compartido: un lugar donde nuestros aficionados, nuestra ciudad y nuestro estado se unen para crear momentos inolvidables para las generaciones venideras”, indicó Clayton I. Bennett, presidente del Oklahoma Cty Thunder.

Si bien la inauguración del nuevo estadio de la NBA será hasta 2028, el nombre entra en vigor de manera inmediata y se verá reflejado en las vallas de construcción.