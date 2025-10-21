Citlalli Reyes confiesa tras dar triunfo a México en Mundial Sub-17: "Me cansé"

Video El sorprendente mensaje de la crack que dio el triunfo a México ante Países Bajos

Citlalli Reyes, jugadora de la Selección Mexicana Sub-17, sorprendió al afirmar que la Selección de Países Bajos y su dinamismo la dejaron cansada, aunque no ocultó su satisfacción al ganar el partido a las europeas en el Mundial Femenil Sub-17.

Después del partido en Marruecos, REyes, quien fue determinante para el triunfo, expresó su beneplácito al lograr el primer triunfo del conjunto mexicano en el referido certamen.

"Era un equipo muy intenso, muy duro. El juego fue muy intenso y me cansé. Pero estamos preparados para esto y creo que lo enseñamos: quién es México en el campo.

"Es un equipo muy intenso, muy técnico también y son muy rápidas también. Yo digo que eso fue complicado", agregó Citlali Reyes después del encuentro.