    Cruz Azul

    Cruz Azul hace oficial la renovación de Gonzalo Piovi

    La Máquina busca mantener la base que le ha dado frutos en los últimos torneos.

    Por:
    TUDN.
    Cruz Azul hizo oficial la renovación de Gonzalo Piovi que se ha convertido en una pieza fundamental del cuadro de la Máquina desde su llegada.

    Fue a través de redes sociales donde el conjunto celeste dio a conocer que el defensor argentino firmó una extensión de contrato hasta el 2028 en una apuesta de mantener la base sólida que han formado en la zaga defensiva.

    Nuestro central firmó una ampliación de contrato para seguir defendiendo estos colores con la misma pasión y entrega que lo caracterizan. ¡Vamos por más, Gonza!”, mencionó Cruz Azul.

    Gonzalo Piovi llegó a Cruz Azul como refuerzo para el Clausura 2024 de la Liga MX y fue clave para que la Máquina consiguiera el título de la Concacaf Champions Cup.

    En el presente Apertura 2025, el defensor argentino ha sido titular en todos los encuentros de la Máquina para sumar 958 minutos y dos asistencias.

    Cabe destacar que hace unas semanas el Inter Miami i ntentó fichar a Piovi, pero al final no se llegó a un acuerdo entre directivas.

    Video El gesto de Piovi con Cruz Azul que confirma su amor y lealtad al club

    Relacionados:
    Cruz AzulGonzalo Piovi

