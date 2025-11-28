Irán clasificó como líder del Grupo A en la Tercera Ronda de las eliminatorias de Asia rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA en un sector en el que también consiguió su boleto directo Uzbekistán más tarde como segunda del contingente.

Los problemas políticos de Irán con Estados Unidos alcanzaron en esta ocasión al futbol y lo hace de cara al magno evento balompédico, la cuarta edición consecutiva a la que clasificó y luego de que en el Mundial Qatar 2022 se enfrentaron en la Fase de Grupos con apurado triunfo americano.

Otro partido en el que Irán y Estados Unidos se enfrentaron en un Mundial fue en el de Francia 1998, también en Fase de Grupos, esa vez con victoria iraní de 1-2 en el Stade Gerland de Lyon.

¿POR QUÉ IRÁN BOICOTEARÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

La Federación de Futbol de Irán anunció que no asistirá al sorteo del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos, uno de los tres países sedes del evento el próximo año junto a México y Canadá.

“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de Estados Unidos) no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, dijo el portavoz de la Federación Iraní, Amir Mehdi Alavi, en declaraciones que reprodujo el diario Teherán Times.

La decisión se debe a que el gobierno de Estados Unidos no emitió visado para algunos miembros del equipo nacional de futbol de Irán mientras que para otros sí lo hizo, algo que molestó a la directiva del equipo asiático.

Estos son los Mundiales a los que Irán ha clasificado: