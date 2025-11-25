Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

Video ¡Así se llevará a cabo el peculiar sorteo del Mundial 2026!

El esperado sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y si no sabes cómo funciona, aquí te decimos los procedimientos de cara al evento más esperado del cierre de año.

El Bombo 1 estará conformado por los tres países anfitriones -México, Estados Unidos y Canadá—más las 9 selecciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA.

El Bombo 2 estará formado por las siguientes mejores 12 selecciones clasificadas.

El Bombo 3 contará con las siguientes mejores 12 selecciones clasificadas.

El Bombo 4 contendrá las siguientes 6 selecciones mejor clasificadas más los 6 ganadores de la ronda de repechaje (FIFA: 2 y UEFA: 4).

SORTEO DEL MUNDIAL 2026 BUSCA MAYOR ESPECTÁCULO

Para asegurar un balance competitivo en la primera fase se establecerán dos caminos hacia las Semifinales: el primer equipo en el ranking de la FIFA, España, y el segundo mejor clasificado, Argentina, serán sorteados en llaves opuestas.

Lo mismo aplicará para Francia e Inglaterra, la tercera y cuarta mejor clasificada, respectivamente. Esto con el propósito de que en caso de que las dos selecciones mejor clasificadas ganen sus respetivos grupos no se enfrenten antes de la final.

Solo habrá 12 grupos, no se sorteará la posición de cada selección, ya que ha sido determinada previamente. Sin temas políticos, no habrá excepciones para incluir selecciones a los grupos por problemas ajenos.

México debuta en el Mundial 2026 contra el rival que salga del Bombo 3; Canadá con el Bombo 4 y Estados Unidos con el Bombo 3. La intención es evitar los mejores partidos en la primera ronda.

Si bien el sorteo final determinará qué equipos se enfrentarán en la fase de grupos, el calendario actualizado de partidos, incluyendo el estadio asignado a cada encuentro y la hora de inicio respectiva, se confirmará el sábado 6 de diciembre.

De esta manera, FIFA desarrolla un nuevo formato de Sorteo Mundialista, que promete muchas emociones y la mayor paridad para los invitados.

CONDICIONES DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo tiene algunas restricciones. Los países anfitriones ya fueron ubicados como cabezas de grupos: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

FIFA pide que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, sin embargo la UEFA cuenta con la excepción por tener 16 representantes, por lo que cada grupo puede tener hasta dos selecciones de Europa.