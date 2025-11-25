    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    Todo está listo para conocer los cruces de Fase de Grupos del Mundial 2026.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Así se llevará a cabo el peculiar sorteo del Mundial 2026!

    El esperado sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y si no sabes cómo funciona, aquí te decimos los procedimientos de cara al evento más esperado del cierre de año.

    Habrá un total de 12 grupos con 4 selecciones cada uno y cuatro bombos:

    PUBLICIDAD
    • El Bombo 1 estará conformado por los tres países anfitriones -México, Estados Unidos y Canadá—más las 9 selecciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA.
    • El Bombo 2 estará formado por las siguientes mejores 12 selecciones clasificadas.
    • El Bombo 3 contará con las siguientes mejores 12 selecciones clasificadas.
    • El Bombo 4 contendrá las siguientes 6 selecciones mejor clasificadas más los 6 ganadores de la ronda de repechaje (FIFA: 2 y UEFA: 4).

    SORTEO DEL MUNDIAL 2026 BUSCA MAYOR ESPECTÁCULO

    Para asegurar un balance competitivo en la primera fase se establecerán dos caminos hacia las Semifinales: el primer equipo en el ranking de la FIFA, España, y el segundo mejor clasificado, Argentina, serán sorteados en llaves opuestas.

    Lo mismo aplicará para Francia e Inglaterra, la tercera y cuarta mejor clasificada, respectivamente. Esto con el propósito de que en caso de que las dos selecciones mejor clasificadas ganen sus respetivos grupos no se enfrenten antes de la final.

    Solo habrá 12 grupos, no se sorteará la posición de cada selección, ya que ha sido determinada previamente. Sin temas políticos, no habrá excepciones para incluir selecciones a los grupos por problemas ajenos.

    México debuta en el Mundial 2026 contra el rival que salga del Bombo 3; Canadá con el Bombo 4 y Estados Unidos con el Bombo 3. La intención es evitar los mejores partidos en la primera ronda.

    Si bien el sorteo final determinará qué equipos se enfrentarán en la fase de grupos, el calendario actualizado de partidos, incluyendo el estadio asignado a cada encuentro y la hora de inicio respectiva, se confirmará el sábado 6 de diciembre.

    PUBLICIDAD

    De esta manera, FIFA desarrolla un nuevo formato de Sorteo Mundialista, que promete muchas emociones y la mayor paridad para los invitados.

    CONDICIONES DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

    El sorteo tiene algunas restricciones. Los países anfitriones ya fueron ubicados como cabezas de grupos: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

    FIFA pide que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, sin embargo la UEFA cuenta con la excepción por tener 16 representantes, por lo que cada grupo puede tener hasta dos selecciones de Europa.

    El partido de inauguración de la Copa del Mundo será el 11 de junio con el anfitrión México.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    1 min
    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    1 min
    Allan Saint-Maximin niega contactos con Haití para jugar el Mundial 2026

    Allan Saint-Maximin niega contactos con Haití para jugar el Mundial 2026

    1 min
    Allan Saint-Maximin podría jugar el Mundial 2026 con selección de Haití

    Allan Saint-Maximin podría jugar el Mundial 2026 con selección de Haití

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX