Con el Mundial 2026 de la FIFA cada vez más cerca, también hay más jugadores que levantan la mano para colocarse la casaca tricolor y representar a la Selección Mexicana, a pesar de que no hayan nacido en territorio nacional.

Tal es el caso de Richard Ledezma, quien aunque nació en Phoenix, Arizona en los Estados Unidos, cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que no descarta se tomado en cuenta por Javier Aguirre para la próxima justa mundialista a desarrollarse en México, Canadá y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En una entrevista realizada por Cancha, el lateral derecho de las Chivas, tomando en cuenta la crisis que actualmente vive el cuadro Tricolor en su posición ante la baja por lesión de Rodrigo Huescas y las bajas de juego de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez, mostró su interés de ser llamado a la Selección Mexicana.

Durante la charla, quien también jugara para el PSV Eindhoven dejó en claro que su objetivo es jugar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana, a lo que se mostró confiado de tener la oportunidad luego del buen desempeño que ha tenido con el equipo rojiblanco, mismo que está muy cerca de enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos deFinal de la Liga MX.

"La verdad que sí, si me toca es un sueño mío ir al Mundial, nunca he ido a uno y la verdad me gustaría representar a México. Yo creo que si hacemos una buena liga en Chivas, puedo entrar ahí, en el Mundial".

Además, Richard Ledezma afirma que cuenta con el apoyo de sus compañeros de Chivas.

" Ellos me dicen que no estaría mal jugar con la Selección y la verdad yo les dije que estoy más preparado que nunca para ir y a ver cuándo me toca ir".