Video Adelantan presencia de Claudia Sheinbaum en la Final del Mundial 2026

Además de tener boleto asegurado para la inauguración del Mundial del 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta México, tendría también su entrada para la gran final del torneo veraniego.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, destacó la unión que tendrán Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones del Mundial y aprovechó para revelar que la mandataria mexicana estará presente en New Jersey para el partido definitorio.

PUBLICIDAD

“Dentro de 9 meses, el juego del mundo vendrá a nuestras costas. Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones para 36 países y lo que es el mundial más grande del mundo para Canadá y México”

“Esto supone una vuelta a ser anfitriones, ya que hemos sido ya anfitriones mundiales en los que vimos a Pelé en la Azteca y Maradona, el que vio la mano de Dios”

“ De esta manera vamos a estar ante el escenario mundial y estaremos unidos en el amor del juego”, indicó Mark Carney en su visita a México.

En la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá le obsequió un balón de futbol a Claudia Sheinbaum quien hace unos días también le había regalado un esférico elaborado por indígenas.