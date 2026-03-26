    Mundial 2026

    Morgan Mathelon, el maestro de Nueva Caledonia que sueña con clasificar

    Este futbolista de la selección de Oceanía externó su situación en su país con lo que debe hacer al volver.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Morgan Mathelon: El maestro de Nueva Caledonia que debe pagar sus horas al volver

    La selección de Nueva Caledonia que ha mostrado su educación en Guadalajara, tiene en sus filas a Morgan Mathelon, un maestro que está en licencia para buscar el boleto al Mundial 2026.

    De cara al Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica este jueves en Guadalajara, por lo de ganar se medirá ante RD Congo el martes 31 de marzo.

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    LA CURIOSA HISTORIA DE MORGAN MATHELON


    Es un hecho de muchos jugadores de algunas regiones no viven solo de futbol, sino con un trabajo de la vida real y la pasión al deporte es más por gusto que por tener contratos millonarios o instalaciones de lujo.

    Morgan Mathelon habló este miércoles con la prensa, detalló que es profesor de educación física y que tuvo que pagar sus horas laborales ante de venir a México y lo hará tras volver, para no tener adeudos en su escuela.

    "Ha sido un gran placer estar en México para estos partidos. El futbol lo tomo como un hobby, el futbol, es algo que aprecio mucho, pero tengo otro trabajo en la vida real.

    "Obtener la autorización no es lo más complicado, es bastante fácil, pero debo recuperar las horas que pierdo. Esto genera fatiga, además de no ser suficientemente reconocido por mi trabajo. Es un orgullo saber que mientras motivas a los jóvenes, también representas a tu país".

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