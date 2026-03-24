Mundial 2026 Nueva Caledonia muestra educación con su chofer en Guadalajara El cuadro de Oceanía tuvo este noble gesto previo a su entrenamiento en La Perla Tapatía.



Video Selección de Nueva Caledonia muestra educación con su chofer en Guadalajara

La selección de Nueva Caledonia que jugará el Repechaje Intercontinental por un boleto al Mundial 2026, ya se encuentra en Guadalajara desde hace algunos días para su preparación.

El cuadro de Ocenía, que ganó su medio boleto a esta repesca al perder la Final ante Nueva Zelanda, tuvo una acción que rápidamente está dando de qué hablar.

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LA HUMILDAD DE NUEVA CALEDONIA EN GUADALAJARA



Este martes al abandonar su hotel de concentración para entrenar en las instalaciones del Atlas, de la Liga MX, sorprendió un acto que realizó un 90% por ciento de la delegación.

Ante el asombro de la mayoría, la cámara de Erick López de TUDN, pudo captar como algunos futbolistas saludaban de mano, con total educación, al chofer que los llevaría a la Academia AGA.

A pesar de la barrera del idioma, ya que en Nueva Caledonia se habla francés, eso no impidó que los jugadores lanzaron un "hola" a quien los lleva y trae en estos días en Guadalajara.

Este miércoles, el cuadro oceánico tendrá reconocimiento de cancha del Estadio Guadalajara (Akron), conferencia de prensa y zona mixta, previo a su partido del jueves.

Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica el 26 de marzo a las 21:00 horas CT de México, por TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos será a las 23:00 horas ET, donde intentará clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo en su historia.