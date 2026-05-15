Estadios Mundial 2026 Guadalajara entrega el Estadio Akron a FIFA rumbo al Mundial 2026 El inmueble sufrió varias renovaciones estructurales y tecnológicas para cumplir con los requerimientos de la FIFA de cara al certamen.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estadio Akron queda en manos de FIFA rumbo al Mundial 2026

El Club Deportivo Guadalajara anunció oficialmente la entrega del control operativo del Estadio Akron rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que la Perla Tapatía será una de las sedes oficiales del certamen internacional.

A través de un comunicado, el club rojiblanco informó que, a 28 días del inicio de la Copa del Mundo, el inmueble entra en una nueva etapa de su historia y, durante la competencia, será conocido oficialmente como “Estadio Guadalajara”, tal como lo establecen los lineamientos de FIFA para la justa mundialista.

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“Este momento representa el cumplimiento de uno de los grandes propósitos para los que fue concebida La Casa de los Mexicanos: que Guadalajara pudiera albergar su tercera Copa del Mundo y volver a mostrarse ante el planeta como una de las grandes capitales del balompié”, señaló el comunicado emitido por el club tapatío.

¿Qué mejoras realizó el Estadio Akron para el Mundial?

Como parte de las adecuaciones realizadas para recibir el evento, el estadio fue sometido a diversas mejoras estructurales y tecnológicas. Entre ellas destacan la renovación integral de la cancha con césped híbrido natural, certificación FIFA Quality Pro y un moderno sistema de drenaje de alta tecnología, además de la implementación de tecnología SGL para el mantenimiento sustentable de la superficie.

¿Qué cambios encontrarán los aficionados?

El inmueble también modernizó la experiencia para los aficionados con nuevas megapantallas LED de alta definición, renovación de vallas electrónicas, pantallas internas y nuevas zonas hospitality con experiencias inmersivas, servicios premium y vista privilegiada al terreno de juego.

Asimismo, el sistema de audio fue reemplazado por completo para cumplir con los estándares internacionales exigidos por FIFA.

En materia ambiental, el estadio reforzó su compromiso con la sustentabilidad mediante la instalación de iluminación LED de bajo consumo y la obtención de la certificación ISO 20121 en Gestión de Eventos Sostenibles.