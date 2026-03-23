    Mundial 2026

    ¿Cuándo y dónde ver los partidos del Repechaje Mundial 2026?

    Los seis boletos disponibles para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se definen los siguientes días.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así se definirá el último rival de grupo de México en la Copa del Mundo!

    El Mundial 2026 tendrá completos a sus 48 clasificados este próximo 31 de marzo cuando se definan todos los que avancen tras los partidos de Repechaje.

    ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SE JUEGAN LOS PARTIDOS DE REPECHAJE AL MUNDIAL 2026?

    Los partidos de Repechaje UEFA y el Repechaje Intercontinental se jugarán el 26 y 31 de marzo, primeros las tipo 'Semifinales' y luego los duelos de 'Final' que darán los últimos clasificados a la Copa Mundial.

    Son en total 16 partidos los que tendrán a varios países al filo de la butaca con el sueño de estar en el Mundial 2026 en verano próximo y así es el programa de partidos.

    REPECHAJE UEFA


    Son cuatro boletos los disponibles todavía en Europa
    Llave A

    • Gales vs. Bosnia y Herzegovina - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Italia vs. Irlanda del Norte - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Final de la Llave A - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza.

    Llave B

    • Ucrania vs. Suecia - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Polonia vs. Albania - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Final de la Llave B - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.

    Llave C

    • Eslovaquia vs. Kosovo - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Turquía vs. Rumania - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Final de la Llave C - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    *El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

    Llave D

    • República Checa vs. Irlanda - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Dinamarca vs. Macedonia del Norte - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
    • Final de la Llave D - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.

    *El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

    REPECHAJE INTERCONTINENTAL


    Son seis selecciones las que contienden por dos boletos que se decidirán en Guadalajara y Monterrey.
    Llave A

    • Nueva Caledonia vs. Jamaica - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
    • República Democrática del Congo vs. Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.

    *El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

    Llave B

    • Bolivia vs. Surinam - 16:00 horas CT México / 18:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
    • Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.

    *El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .

