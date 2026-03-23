¿Cuándo y dónde ver los partidos del Repechaje Mundial 2026?
Los seis boletos disponibles para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se definen los siguientes días.
El Mundial 2026 tendrá completos a sus 48 clasificados este próximo 31 de marzo cuando se definan todos los que avancen tras los partidos de Repechaje.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SE JUEGAN LOS PARTIDOS DE REPECHAJE AL MUNDIAL 2026?
Los partidos de Repechaje UEFA y el Repechaje Intercontinental se jugarán el 26 y 31 de marzo, primeros las tipo 'Semifinales' y luego los duelos de 'Final' que darán los últimos clasificados a la Copa Mundial.
Son en total 16 partidos los que tendrán a varios países al filo de la butaca con el sueño de estar en el Mundial 2026 en verano próximo y así es el programa de partidos.
REPECHAJE UEFA
Son cuatro boletos los disponibles todavía en Europa
Llave A
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Italia vs. Irlanda del Norte - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Final de la Llave A - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B
- Ucrania vs. Suecia - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Polonia vs. Albania - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Final de la Llave B - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C
- Eslovaquia vs. Kosovo - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Turquía vs. Rumania - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Final de la Llave C - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D
- República Checa vs. Irlanda - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - 13:45 horas CT México / 15:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
- Final de la Llave D - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.
*El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
REPECHAJE INTERCONTINENTAL
Son seis selecciones las que contienden por dos boletos que se decidirán en Guadalajara y Monterrey.
Llave A
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
- República Democrática del Congo vs. Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.
*El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Llave B
- Bolivia vs. Surinam - 16:00 horas CT México / 18:00 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por TUDN y ViX en México.
- Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.
*El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega .