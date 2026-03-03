    Mundial 2026

    Repechaje Intercontinental al Mundial 2026; ya está el precio de los boletos

    FIFA inició la venta de tickets para los partidos en el Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey en marzo.

    TUDN
    Video Ya están a la venta los boletos para el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026


    FIFA inició este martes 3 de marzo la venta de boletos para el Repechaje Internacional de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los juegos se celebrarán en el Estadio Guadalajara y en el Estadio Monterrey.

    En ambos inmuebles se tendrán los mismos precios y no habrá distintas zonas si no solo una sola llamada "Categoría Estándar". Así las Semifinales cuestan 200 pesos (unos 11.50 dólares), mientras las Finales 300 pesos (unos 17.50 dólares), las entradas pueden adquirirse en FIFA.com/tickets.

    Se venden por orden de llegada y están sujetas a disponibilidad, y serán seis selecciones las que disputarán dos sitios para el Mundial 2026.

    En la Perla de Occidente se enfrentarán, el 26 de marzo, Jamaica vs. Nueva Caledonia en una de las Semifinales y el ganador disputará a la República Democrática del Congo en la Final, el 31 de marzo, uno de los lugares.

    Mientras, en la capital regia jugarán Bolivia y Surinam la semifinal, y el vencedor jugará la final por el otro boleto ante Irak en las mismas fechas.

    El triunfador de la Ruta 1, la de Guadalajara será parte del Grupo K del Mundial junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Mientras el de la Ruta 2, la de Monterrey, formará en el Grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal.

    Video ¡Así se definirá el último rival de grupo de México en la Copa del Mundo!
