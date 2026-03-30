Mundial 2026 México vs. Bélgica: El histórico de juegos entre ambas selecciones nacionales La Selección Mexicana tiene una ligera ventaja sobre los Red Devils a lo largo de la historia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México vs. Bélgica: El octavo enfrentamiento en la historia

La Selección Mexicana sostendrá su segundo partido de la Fecha FIFA ante su similar de Bélgica el próximo 31 de marzo en Chicago.

Para este juego, el cuadro de los Red Devils no podrá contar con su delantero estelar y su portero estrella, ambos están lesionados y no fueron convocados.

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Mientras que Javier Aguirre tendrá un cuadro de lo mejor que tiene a pesar de las bajas ya conocidas por lesión, como la de Edson Álvarez, Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz.

Este será el octavo enfrentamiento de México ante Bélgica, en el histórico, el Tri tiene una ligera ventaja de tres triunfos por dos derrotas y dos empates ante los europeos.

La escuadra mexicana y la belga han chocado en tres Copas del Mundo, México ha ganado dos juegos y empataron el último duelo en el máximo torneo del futbol mundial.

¿Cómo le va a México vs. Bélgica?