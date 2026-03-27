    Mundial 2026

    Partidos de hoy sábado 28 de marzo: Se reinaugura el estadio Banorte con México vs. Portugal

    Este día sigue la actividad con partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Alineación probable de la Selección Mexicana vs. Portugal

    Este sábado 28 de marzo la actividad en el futbol continua con partidos amistosos alrededor del mundo como preparación de la cara al Mundial 2026.

    Entre el encuentro que más destaca es el de la Selección Mexicana contra Portugal, partido que reinaugurará el estadio Banorte tras su remodelación para la justa mundialista.

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    De igual forma, se disputarán partidos de preparación a la Copa del Mundo donde destacan los encuentros de Estados Unidos contra Bélgica; Corea del Sur frente Costa de Marfil; y Canadá ante Islandia.

    PARTIDOS DE HOY SÁBADO 28 DE MARZO

    México vs. Portugal

    Horario: 7:00pm del Centro de México; 9:00pm del ET; 8:00pm del CT 7 y 6:00pm del PT en los Estados Unidos.

    Y este juego entre México y Portugal lo podrás seguir por la señal de TUDN.

    Corea del Sur vs. Costa de Marfil

    Horario: 8:00am del Centro de México; 10:00am del ET; 9:00am del CT 7 y 7:00am del PT en los Estados Unidos.

    Senegal vs. Perú

    Horario: 10:00am del Centro de México; 12:00pm del ET; 11:00am del CT 7 y 9:00am del PT en los Estados Unidos.

    Canadá vs. Islandia

    Horario: 11:00am del Centro de México; 1:00pm del ET; 12:00pm del CT 7 y 10:00am del PT en los Estados Unidos.

    Escocia vs. Bélgica

    Horario: 11:00am del Centro de México; 1:00pm del ET; 12:00pm del CT 7 y 10:00am del PT en los Estados Unidos.

    Estados Unidos vs. Bélgica

    Horario: 1:30pm del Centro de México; 3:30pm del ET; 2:30pm del CT 7 y 12:30pm del PT en los Estados Unidos.

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