Partidos de hoy lunes 30 de marzo: Amistosos internacionales de futbol
En lunes de Fecha FIFA destacan los compromisos Alemania ante Ghana y Chipre en contra de Moldavia.
Video Alemania derrotó a Suiza en partido amistoso den Basilea
La actividad futbolística en el mundo tiene un día relativamente tranquilo con cuatro compromisos a nivel internacional.
En punto de las 10:00 AM en el centro de México (12:00 PM ET, 9:00 AM PT, en los Estados Unidos) arranca el partido Chipre ante Moldavia.
A las 12:45 PM en el centro de México, (14:45 ET, 11:45 AM PT) se juega el compromiso Alemania ante Ghana, en el duelo más atractivo de la jornada.
A las 13:00 horas en el centro de México (15:00 ET, 14:00 PT) s e desarrolla el cotejo Guyana frente a Belice.
Se cierra la actividad del día con el juego Dominica frente a San Martín. El silbatazo inicial es a las 16:00 horas del centro de México (18:00 ET, 15:00 PT).
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