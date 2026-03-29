Partidos hoy domingo 29 de marzo: Colombia y Francia protagonizan amistoso previo al Mundial 2026
Uno de los juegos amistosos más emocionantes se juega Northwest Stadium, de Maryland.
Video Estas son las nuevas reglas del futbol que se aplicarán en el Mundial 2026
Este domingo 29 de marzo continúan los amistosos internacionales de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el Colombia vs. Francia en la mira de todos los fanáticos al futbol.
La Selección de Colombia tendrá una prueba de fuego ante Francia, una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026 a celebrarse este verano en México, Estados Unidos y Canadá.
Los colombianos buscan dejar atrás la derrota ante Croacia y dar un golpe anímico para su afición de cara al arranque de la Copa del Mundo.
Por su parte, Francia llega motivada al partido tras derrotar a Brasil 2-1 en el Gillette Stadium, Foxborough, en Massachusetts con anotaciones de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.
AGENDA DE PARTIDOS HOY DOMINGO 29 DE MARZO
Amistoso internacional previo al Mundial 2026
- Colombia vs. Francia
- 1pm centro de México
- 3pm ET, Estados Unidos
- Dónde ver: TBA
Amistoso Liga MX
- Atlas vs. Chivas
- 7pm, centro de México
- 9pm ET, Estados Unidos
- TUDN, Univision, TUDN.com
MLB
- Angels vs. Astros
- 12:20pm México
- 2:20pm ET, Estados Unidos
- Canal 9 (solo México)
Relacionados: