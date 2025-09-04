Video ¡GOLAZO DE CASH! La clava en el ángulo para empatar el juego

Países Bajos y Polonia igualaron a un gol, resultado que colocó en el liderato los primeros dentro del Grupo G de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 en juego celebrado en el Feyenoord Stadium.

El partido vio el regreso de Robert Lewandowski con los polacos, luego de que no acudió en junio a la convocatoria porque le quitaron el gafete de capitán, pero el atacante del FC Barcelona no consiguió hilar fino durante los 90 minutos.

El tanto de los holandeses fue obra de Dumfries a los 28 minutos. Lo marcó con un sólido cabezazo tras que el portero Skorupski se quedó cortó en la salida en un tiro de esquina.

Mientras, la anotación de los visitantes la consiguió Cash en un golazo en un tiro de media distancia a los 80 minutos.

La Naranja Mecánica se mantuvo siempre con la intención de hacer daño al rival y Skorupski debió aplicarse a fondo hasta en tres ocasiones para evitar alguna anotación más.

Del otro lado, se esperaba un poco más de protagonismo de Lewandowski luego de que Jan Urban, el nuevo técnico de los polacos, le regresó el gafete de capitán tras que Michal Probierz, el anterior entrenador del equipo, se lo quitó y el atacante de Barcelona decidiera no acudir en junio con la selección.

Finalmente, Robert salió a los 64 minutos del partido.

En la segunda mitad, el duelo siguió en el mismo tenor con los locales dominando y los vistantes al acecho. Estuvo algo más cerca de ampliar su ventaja Países Bajos, hasta que Cash igualó los cartones cerca del final del duelo.

De esta manera, Países Bajos se colocó en el primer sitio de su sector con siete unidades y tres juegos disputados, mientras Polonia también alcanzó los mismos puntos, pero con cuatro duelos.