Video El deseo de 'Tata' Martino a la Selección Mexicana tras fracaso en Qatar 2022

Gerardo 'Tata' Martino, recién anunciado como nuevo técnico de Atlanta United, habló acerca de lo que espera de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

En palabras exclusivas para TUDN con Gibrán Araige, el exseleccionador nacional no olvidó el fracaso que tuvo el Tri en el pasado Mundial Qatar 2022.

"Siendo México uno de los países que más gente lleva a los Mundiales, será una fiesta en el próximo Mundial, ojalá que haya una linda vinculación con la selección y que salgan mejor que hace cuatro años atrás. He visto algunos partidos, no para tener una opinión, pero sí he visto partidos sin lugar a dudas".

'Tata' Martino también dio mención a la nominación de Javier Aguirre como Mejor Entrenador Varonil a los Premios The Best de la FIFA.

"Me parece que todo lo bueno que le pase a la gente de bien da felicidad y el Vasco es un tipo de bien, muy valioso todo lo que le está pasando".

LA RIVALIDAD LIGA MX VS. MLS



Tras su etapa con Inter Miami al lado de Messi y su primera aventura con Atlanta United, 'Tata' Martino habló acerca de la rivalidad que existe entre la Liga MX y MLS con picante declaración.

"Lo que creo es que si esto se utiliza para crecimiento de ambos lados, bienvenido sea. Obviamente que se ha aparecido la Leagues Cup, siempre creo que para un futbol más joven como es el americano, las posibilidades de crecimiento son más convenientes para Estados Unidos que para México.

"Ojalá México necesitaría para seguir creciendo al igual que pasa con la selección, rivales de otro nivel, de otra envergadura, uno va creciendo cuando juega con los mejores, ojalá esto sirva más para Estados Unidos que para México".