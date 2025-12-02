Video ¡Rivales de alto calibre para Estados Unidos rumbo al Mundial 2026!

La Selección de Estados Unidos afrontará cuatro partidos amistosos de cara al Mundial 2026 del cual es coanfitrión junto a México y Canadá, dos de ellos en Atlanta, Georgia, uno en Charlotte y otro en Chicago.

Será en la Fecha FIFA de marzo próximo que el combinado estadounidense juegue un par de encuentros de preparación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, primero ante Bélgica y luego contra Portugal; ambas selecciones también serán rivales del Tricolor.

Para el juego ante Portugal se espera la presencia de la estrella mundial Cristiano Ronaldo, que días antes se medirá a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca), escenario del partido inaugural del Mundial 2026.

DOS AMISTOSOS MÁS SEMANAS ANTES DEL INICIO DEL MUNDIAL 2026

La Selección de Estados Unidos tendrá un par de encuentros más de carácter amistoso para preparar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el primero será el 31 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte con rival por confirmar.

El segundo y, todo indica, último juego del combinado estadounidense que dirige Mauricio Pochettino para el Mundial 2026 es contra la cuatro veces campeona del mundo Alemania en el Soldier Field de Chicago el 6 de junio.