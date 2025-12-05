Presentan nueva mascota para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en día del sorteo
La Selección de Estados Unidos anunció a su nueva mascota en pleno día del sorteo para el Mundial 2026.
El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes para conocer la conformación de los grupos en los que México, Canadá y Estados Unidos ya estaban predispuestos en el Grupo A, Grupo B y Grupo D, de manera respectiva en una edición única al ser la primera con 48 selecciones participantes.
En este mismo día la Selección de Estados Unidos anunció la que será su nueva mascota para la Copa del Mundo de la FIFA y que será permanente tanto para actividades deportivas como sociales.
Se trata de un Chesapeake Bay Retriever y al cual se le busca nombre, el cual será impuesto por los aficionados estadounidenses. Durante el anuncio, la nueva mascota lució una playera el equipo nacional alternativa en color azul y detalles en colore rojos y otras tonalidades de azul.
La nueva mascota de Estados Unidos no se une a las mascotas oficiales para el Mundial 2026, pues incluso la CDMX también cuenta con su mascota especial de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.
La Selección de Estados Unidos vive su segunda Copa del Mundo de la FIFA, esta vez como coanfitrión junto a México y Canadá; fue en 1994 que albergó por primera vez el torneo mundialista en el que Brasil venció a Italia en penales.
La mejor actuación del combinado estadounidense se dio en el Mundial Uruguay 1930 cuando acabó con el Tercer Lugar, ahora como anfitrión y el respaldo de su nueva mascota, intentará mejorar su récord.