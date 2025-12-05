El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes para conocer la conformación de los grupos en los que México, Canadá y Estados Unidos ya estaban predispuestos en el Grupo A, Grupo B y Grupo D, de manera respectiva en una edición única al ser la primera con 48 selecciones participantes.

En este mismo día la Selección de Estados Unidos anunció la que será su nueva mascota para la Copa del Mundo de la FIFA y que será permanente tanto para actividades deportivas como sociales.

PUBLICIDAD

Se trata de un Chesapeake Bay Retriever y al cual se le busca nombre, el cual será impuesto por los aficionados estadounidenses. Durante el anuncio, la nueva mascota lució una playera el equipo nacional alternativa en color azul y detalles en colore rojos y otras tonalidades de azul.

La Selección de Estados Unidos vive su segunda Copa del Mundo de la FIFA, esta vez como coanfitrión junto a México y Canadá; fue en 1994 que albergó por primera vez el torneo mundialista en el que Brasil venció a Italia en penales.