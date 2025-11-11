Conejo Pérez elige a su portero titular de México en Mundial 2026
El mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 fue cuestionado acerca de la Selección Mexicana.
Óscar 'Conejo' Pérez entró nuevamente al debate sobre quién debe ser el portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su respuesta sorprendió a todos con respecto a Guilllermo Ochoa.
El exguardameta de México, que fue mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, habló para TUDN previo a la Investidura del Salón de la Fama 2025.
"Hoy en día sí creo que les hace falta regularidad a los chicos, probablemente vea por la experiencia, por ahí Memo que es lo que creo que está visualizando el cuerpo técnico, no solo Javier, me tocó a mí.
"Tienes que buscar darle tranquilidad al cuadro bajo y una persona que tiene cinco Mundiales, que ya no le asusta esos eventos como la inauguración, creo que te puede dar un poco más".
'Conejo' Pérez también dio su pensar acerca de la nominación de Javier Aguirre en la terna a Mejor Entrenador de los Premios The Best de la FIFA.
"La verdad fue una grata sorpresa porque sí le ha tocado dirigir en todo el mundo, esta será su tercera Copa del Mundo y ha estado en los reflectores. Es de los más importantes sin dudas, tenemos otros importantes, pero hoy por hoy demuestra que es uno de los mejores".