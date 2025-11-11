Video 'Conejo’ Pérez tiene claro quién debe ser el portero de México en 2026

Óscar 'Conejo' Pérez entró nuevamente al debate sobre quién debe ser el portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su respuesta sorprendió a todos con respecto a Guilllermo Ochoa.

El exguardameta de México, que fue mundialista en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, habló para TUDN previo a la Investidura del Salón de la Fama 2025.

"Hoy en día sí creo que les hace falta regularidad a los chicos, probablemente vea por la experiencia, por ahí Memo que es lo que creo que está visualizando el cuerpo técnico, no solo Javier, me tocó a mí.

"Tienes que buscar darle tranquilidad al cuadro bajo y una persona que tiene cinco Mundiales, que ya no le asusta esos eventos como la inauguración, creo que te puede dar un poco más".

'Conejo' Pérez también dio su pensar acerca de la nominación de Javier Aguirre en la terna a Mejor Entrenador de los Premios The Best de la FIFA.