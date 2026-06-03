Mundial 2026: Casi 300 futbolistas no jugarán con su país natal
Solo ocho selecciones llevan un plantel de 26 jugadores que nacieron en su territorio para la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 está a ocho días y después de la entrega de las listas de convocatorias de las 48 selecciones de forma oficial, varios datos importantes se pudieron rescatar.
Uno de los más llamativos es saber cuántos jugadores que se naturalizaron o nacieron en otro país con las raíces de la selección que defenderán asistirán al torneo.
Un estudio en redes sociales dejó el dato que son 289 los futbolistas que no representarán a su país de nacimiento, donde sobresale Curazao con 25 futbolistas de fuera y solo uno nacido en la isla caribeña.
Como se sabe, Gilberto Mora será el único jugador con menos de 18 años que va a jugar la Copa del Mundo, por lo que impondrá un récord para la Selección Mexicana.
La Liga MX tiene bastantes jugadores convocados por varias selecciones que participarán en el Mundial 2026, aunque no es un número tan grande como en ediciones anteriores.
Lista de jugadores nacidos en otro país para el Mundial 2026
Al caso de Curazao que lleva 25 futbolistas no nacidos en la isla, le sigue RD Congo con 20 convocados y también está Marruecos con 19 en el Top 3 de selecciones con más jugadores nacidos en otro país.
En el caso de los anfitriones, México tiene cinco, Estados Unidos seis y Canadá siete. Son 40 selecciones las que al menos tiene un caso entre sus listas y ocho que no presentan ningún jugador de ese tipo, entre ellas Brasil, Colombia y dos rivales del Tri, Chequia y Sudáfrica.
- ALEMANIA: Waldemar Anton (UZB)
- ARABIA SAUDITA: -
- ARGELIA: Lucas Zidane (FRA), Melvin Mastil (FRA), Aissa Mandi (FRA), Rayan Ait-Nouri (FRA), Jaouen Hadjam (FRA), Samir Chergui (FRA), Nabil Bentaleb (FRA), Fares Chaibi (FRA), Houssem Aouar (FRA), Riyad Mahrez (FRA), Amine Gouiri (FRA), Anis Hadj Moussa (FRA), Fares Ghedjemis (FRA), Rafik Belghali (ALE), Ibrahim Maza (ALE) y Ramiz Zerrouki (NED).
- ARGENTINA: Giuliano Simeone (ITA), Nico Paz (ESP)
- AUSTRALIA: Harry Souttar (ESC), Cameron Burgess (ESC), Milos Degenek (CRO), Paul Okon-Engstler (BEL), Mohamed Touré (GIN), Alessandro Circati (ITA), Awer Mabil (KEN), Nestory Irankunda (TZA)
- AUSTRIA: -
- BÉLGICA: Amadou Onana (SEN)
- BOSNIA Y HERZEGOVINA: Dzenis Burnic (ALE), Kerim Alajbegovic (ALE), Sead Kolasinac (ALE), Ermedin Demirovic (ALE), Amar Dedic (AUT), Ermin Mahmic (AUT), Osman Hadzikic (AUT), Armin Gigovic (SWE), Benjamin Hadzikadunic (SWE), Dennis Hadzikadunic (SWE), Samed Bazdar (SVK), Jovo Lukic (SVK), Ivan Basic (CRO), Amir Hadziahmetovic (DIN), Tarik Muharemovic (SLO), Haris Tabakovic (SUI), Esmir Bajraktarevic (USA)
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Los jugadores de doble nacionalidad que tendría México para el Mundial 2026
- BRASIL: -
- CABO VERDE: Sidny Lopes Cabral (NED), Jamiro Monteiro (NED), Deroy Duarte (NED), Laros Duarte (NED), Garry Rodrigues (NED), Dailon Livramento (NED), Logan Costa (FRA), Steven Moreira (FRA), Willy Semedo (FRA), Wagner Pina (POR), Telmo Arcanjo (POR), Hélio Varela (POR), Roberto Lopes (IRL), CJ dos Santos (USA)
- CANADÁ: Owen Goodman (ING), Luc de Fougerolles (ING), Alfie Jones (ING), Alphonso Davies (GHA), Ismael Kone (CIV), Tani Oluwaseyi (NIG), Jonathan David (USA)
- CATAR: Salah Zakaria (EGY), Ahmed Fathy (EGY), Ahmed Alaaeldin (EGY), Meshaal Barsham (SDN), Assim Madibo (SDN), Almoez Ali (SDN), Boualem Khoukhi (ALG), Edmilson Junior (BEL), Lucas Mendes (BRA), Karim Boudiaf (FRA), Mohamed Muntari (GHA), Pedro Miguel (POR), Issa Laye (SEN), Yusuf Abdurisag (SOM).
- CHEQUIA: -
- COLOMBIA: -
- COREA DEL SUR: Jens Castrop (ALE)
- COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana (FRA), Evan N'Dicka (FRA), Guéla Doué (FRA), Seko Fofana (FRA), Nicolás Pépé (FRA), Evann Guessand (FRA), Elye Wahi (FRA), Ange-Yoan Bonny (FRA), Alban Lafont (BFA)
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Conoce la lista de equipos clasificados al Mundial 2026
- CROACIA: Josip Stanisic (ALE), Marin Pongracic (ALE), Mario Pasalic (ALE), Mateo Kovacic (AUT), Luka Sucic (AUT), Josip Sutalo (BIH), Petar Sucic (BIH), Martin Baturina (SUI)
- CURAZAO: Tyrick Bodack (NED), Trevor Doornbusch (NED), Eloy Room (NED), Riechedly Bazoer (NED), Joshua Brenet (NED), Roshon van Eijma (NED), Sherel Floranus (NED), Deveron Fonville (NED), Jurien Gaari (NED), Armando Obispo (NED), Shurandy Sambo (NED), Juninho Bacuna (NED), Leandro Bacuna (NED), Livano Comenencia (NED), Kevin Felida (NED), Ar'jany Martha (NED), Tyrese Noslin (NED), Godfried Roemeratoe (NED), Jeremy Antonisse (NED), Tahith Chong, Kenji Gorre (NED), Sontje Hansen (NED), Gervane Kastaneer (NED), Brandley Kuwas (NED), Jürgen Locadia (NED), Jearl Margaritha (NED)
- ECUADOR: Hernán Galíndez (ARG), John Yeboah (ALE), Jeremy Arévalo (ESP)
- EGIPTO: Haissem Hassan (FRA)
- ESCOCIA: Angus Gunn (ING), Scott McTominay (ING), Ché Adams (ING), George Hirst (ING), Tyler Fletcher (ING), Lyndon Dykes (AUS), Kieran Tierney (IMN)
- ESPAÑA: Aymeric Laporte (FRA)
- ESTADOS UNIDOS: Antonee Robinson (ING), Giovanni Retyna (ING), Sebastin Berhalter (ING), Malik Tillman (ALE), Sergiño Dest (NED), Alejandro Zendejas (MEX)
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Grupos del Mundial 2026: Quedaron definidas todas las selecciones de la Copa del Mundo
- FRANCIA: Michael Olise (ING), Marcus Thuram (ITA), Brice Samba (RDC)
- GHANA: Jerome Opoku (ING), Antoine Semenyo (ING), Brandon Thomas-Asante (ING), Marvin Senaya (FRA), Elisha Owusu (FRA), Jordan Ayew (FRA), Derrick Luckassen (NED), Iñaki Williams (ESP)
- HAITÍ: Johny Placide (FRA), Alexander Pierre (FRA), Martin Expérience (FRA), Jean-Kévin Duverne (FRA), Jean-Ricner Bellegarde (FRA), Dominique Simon (FRA), Duckens Nazon (FRA), Ruben Providence (FRA), Josué Camir (FRA), Yassin Fortuné (FRA), Wilsin Isidor (FRA), Lenny Joseph (FRA), Duke Lacrox (USA), Derrick Etienne Jr. (USA), Josué Duverger (CAN), Keeto Thermoncy (SUI)
- INGLATERRA: Marc Guéhi (CIV)
- IRAK: Hussein Ali (SWE), Amir Al- Ammari (SWE), Kevin Yakob (SWE), Ahmed Qasem (SWE), Merchas Doski (ALE), Youssef Amyn (ALE), Frans Putros (DIN), Zidane Iqbal (ING), Marko Farji (NOR)
- IRÁN: Dennies Eckert (ALE), Saman Ghoddos (SWE)
- JAPÓN: Zion Suzuki (USA)
- JORDANIA: Ali Azaizeh (ALE), Mohammad Abu Hashish (IRQ), Mo Abualnadi (USA)
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Gilberto Mora es el único jugador menor de edad en todo el Mundial 2026
- MARRUECOS: Issa Diop (FRA), Redouane Halhal (FRA), Neil El Aynaoui (FRA), Samir El Mourabet (FRA), Ayyoub Bouaddi (FRA), Gessime Yassine (FRA), Munir Mohamedi (ESP), Achraf Hakimi (ESP), Chadi Riad (ESP), Ismael Saibari (ESP), Brahim Díaz (ESP), Ayoube Amaimouni (ESP), Zakaria El Oauhdi (BEL), Bilal El Khannouss (BEL), Chemsdine Talbi (BEL), Noussair Mazraoui (NED), Anass Salah-Eddine (NED), Sofyan Amrabat (NED), Yassine Bounou (CAN)
- MÉXICO: Brian Gutiérrez (USA), Obed Vargas (USA), Santiago Gimenez (ARG), Álvaro Fidalgo (ESP), Julián Quiñones (COL)
- NORUEGA: Thelo Asgaard (ING), Eling Haaland (ING)
- NUEVA ZELANDA: Tommy Smith, Joe Bell, Matthew Garbett (ING), Lachlan Bayliss (AUS Nando Pijnaker (NED Callan Elliot (ESC Alex Rufer (SUI Finn Surman (WAL)
- PAÍSES BAJOS: Guus Til (ZMB)
- PANAMÁ: -
- PARAGUAY: Juan José Cáceres (ARG), Alejandro Romero (ARG), Andrés Cubs (ARG), Maurício (BRA), Gastón Olivera (URU)
- PORTUGAL: Matheus Nunes (BRA), Diogo Costa (POR)
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Estos son los dorsales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
- RD CONGO: Lionel Mpasi (FRA), Arthur Masuaku (FRA), Gédéon Kalulu (FRA), Dylan Batubinsika (FRA), Steve Kapuadi (FRA), Samuel Moutoussamy (FRA), Gaël Kakuta (FRA), Cédric Bakambu (FRA), Yoane Wissa (FRA), Nathanaël Mbuku (FRA), Simon Banza (FRA), Mattheu Epolo (BEL), Joris Kayembe (BEL), Noah Sadiki (BEL), Ngl'ayel Mukau (BEL), Théo Bongonda (BEL), Aaron Wan-Bissaka (ING), Aaron Tshibola (ING), Timothy Fayulu (SUI) Charles Pickel (SUI)
- SENEGAL: Édouard Mendy (FRA), Mory Diaw (FRA), Yehvann Diouf (FRA), Kalidou Koulibaly (FRA), Moussa Niakhaté (FRA), Mamadou Sarr (FRA), Antoine Mendy (FRA), Pape Gueye (FRA), Iliman N'Diaye (FRA), Ibrahim Mbaye (FRA), Nicolas Jackson (GAM), Ismail Jakobs (ALE)
- SUDÁFRICA: -
- SUECIA: -
- SUIZA: Breel Embolo (CMR), Yvon Mvogo (CMR), Marvin Keller (ING)
- TÚNEZ: Montassar Talbi (FRA), Dylan Bronn (FRA), Yan Valery (FRA), Ellyes Skhiri (FRA), Hannibal Mejbri (FRA), Ismaël Gharbi (FRA), Elias Achouri (FRA), Rani Khedira (ALE), Elias Saad (ALE), Rayan Elloumi (CAN), Anis Ben Slimane (DIN), Omar Rekik (NED), Sebastian Tounekti (NOR), Adem Arous (KSA), Moutaz Neffati (SWE)
- TURQUÍA: Salih Özcan (ALE), Hakan Çalhanoglu (ALE), Kaan Ayhan (ALE), Kenan Yildiz (ALE), Can Uzun (ALE), Ferdi Kadioglu (NED), Orkun Kokçu (NED), Oguz Aydin (NED), Mert Müldür (AUT), Deniz Gül (SWE)
- URUGUAY: Fernando Muslera (ARG), Rodrigo Salazar (ESP)
- UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov (KAZ).