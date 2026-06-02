Mundial 2026 La Liga MX aportará figuras internacionales para disputar la Copa Mundial 2026 La Liga MX tendrá presencia internacional en la Copa Mundial 2026 con varios elementos en combinados de nuestro continente.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La Liga MX aportara varios jugadores para el Mundial 2026

A escasos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas selecciones nacionales han ido confirmando sus plantillas y, con ello, la Liga MX ha comenzado a tener presencia en varios de estos combinados.

Al ser la liga mexicana una de las más fuertes del continente americano, varios futbolistas han sido considerados para representar a sus respectivas selecciones nacionales.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay contarán con presencia de jugadores de la Liga MX durante la Copa del Mundo. En total serán 14 elementos que militan en el futbol mexicano los que nutrirán a diversos equipos, sin tomar en cuenta a la Selección Mexicana, que por su parte contará con 12 elementos de la liga local.

¿Qué clubes de la Liga MX aportarán futbolistas al Mundial?

Equipos como América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Toluca y Pumas cuentan actualmente con jugadores seleccionados nacionales que disputarán la Copa Mundial.

La presencia de futbolistas de distintas nacionalidades en la Liga MX refleja el crecimiento competitivo del torneo mexicano, que poco a poco se ha convertido en una liga atractiva para seleccionados nacionales de Concacaf y Sudamérica.

Con esta presencia mundialista, la Liga MX se sigue consolidando como una de las competiciones más influyentes del continente americano.

Jugadores de la Liga MX que estarán en el Mundial 2026

Estados Unidos

Alejandro Zendejas | América

Panamá

Adalberto Carrasquilla | Pumas

Yoel Bárcenas | Mazatlán

José Luis Rodríguez | FC Juárez

Ismael Díaz | León

Colombia

Camilo Vargas | Atlas

Willer Ditta | Cruz Azul

Ecuador

Enner Valencia | Pachuca

Pedro Vite | Pumas

Jackson Porozo | Xolos

Uruguay