Mundial 2026 Gilberto Mora es el único jugador menor de edad en todo el Mundial 2026 El mediocampista mexicano hará historia en la Copa del Mundo.

Video Gilberto Mora es el único jugador menor de edad en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer de manera oficial todas las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que participarán este verano en el Mundial 2026 y con ello un dato muy peculiar para un jugador de la Selección Mexicana.

Se trata de la joya de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, uno de los jugadores que tendrá su primera experiencia en Copas del Mundo con la Selección Mexicana y sin duda uno de los elementos con mayor proyección.

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A sus 17 años, Gil Mora será el único futbolista menor de edad en la Copa del Mundo que arrancará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Mora cumplirá la mayoría de edad, considerada en México a partir de los 18 años, el próximo 14 de octubre y con ello su futuro en el futbol mexicano podría cambiar, ya que los clubes interesados en el mediocampista podrán iniciar negociaciones.

Algunos otros datos peculiares para este Mundial es el jugador más longevo, Craig Gordon, de la selección de Escocia, con 43 años. Solamente habrá siete jugadores con más de 40 'primaveras', mientras que 22 futbolistas tendrán menos de 20 años.