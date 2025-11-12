Santiago Homenchenko, delantero de los Gallos de Querétaro, habló acerca de su sorpresiva convocatoria con la Selección de Uruguay para la Fecha FIFA de noviembre frente a México y Estados Unidos, dos de los tres países sedes para el Mundial 2026 y al que los tres están clasificados.

El llamado del futbolista de 22 años de edad sorprendió a todos, pues no se encuentra en un equipo de alta expectativa o reflectores, incluso el conjunto queretano quedó eliminado de la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025 hasta la última jornada del torneo regular.

“ Hasta yo me sorprendí, porque lo estaba esperando hace tiempo pero cayó inesperado. Hace dos semanas recibí la reserva pero como todos sabemos, Marcelo (Bielsa) espera hasta el último día para dar convocado según si hay lesión o no.

“Antier al mediodía el domingo me hicieron el llamado, tuve la gran noticia y el lunes volé para acá. La familia está contenta y emocionada porque acá hay mucha gente que lo veíamos de chico y ahora compartir es impresionante”, indicó Santiago Homenchenko en entrevista con la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF).

SANTIAGO HOMENCHENKO HABLA DE QUERÉTARO Y DE LA SELECCIÓN DE URUGUAY

El delantero de los Gallos había sido convocado a la Selección de Uruguay pero en su categoría Sub-20 y Sub-23, pero esta es la primera ocasión que lo hace para la Mayor y su debut se puede dar en territorio mexicano, donde milita en la actualidad.

“ (La Liga MX es) muy buena, he aprendido muchísimo y he mejorado muchísimo, mi objetivo siempre fue estar acá y necesitaba un lugar donde me pudiera permitir mostrarme, me pudiera permitir estar acá y se está dando gracias a Dios.

“La Liga es conocida porque es una liga muy buena. A mí me gusta mucho porque hay mucha intensidad, muchos uruguayos en la selección, mucha intensidad, mucha ida y vuelta, mucho físico. El hincha es muy parecido a Uruguay, no al 100 por ciento porque nosotros somos muy pasionales, pero me siento cómodo”, indicó Santiago Homenchenko.

Homenchenko llegó a la Liga MX para el Clausura 2025 con los Tuzos del Pachuca, pero al siguiente semestre, en este Apertura, pasó a las filas del Querétaro, con el que sumó 13 partidos disputados, todos como titular, para un total de cuatro goles que incluyen un doblete de visitante al Cruz Azul y uno de ellos de medica cancha.

