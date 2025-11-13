El delantero de Chivas ya había sido considerado para un microciclo en agosto pasado pero sin oportunidad de mostrarse dentro de la cancha en un partido, por lo que ante la Selección de Uruguay en Torreón se puede dar su primera vez con la camiseta nacional.

“Muy feliz de que se me haya dado esta oportunidad, muy agradecido por los profesores por tomarme en cuanta y ganas de dar mi mil por ciento por este equipo. Me recibieron muy bien, me dijeron que estoy aquí por méritos propios, que no me piden más, que sea yo mismo”, dijo en entrevista con el Tricolor de cara al partido de esta Fecha FIFA.

‘HORMIGA’ GONZÁLEZ SABE CÓMO CELEBRAR SI HACE UN GOL A URUGUAY O PARAGUAY

El goleador de Chivas de Guadalajara y campeón de goleo individual en la Liga MX Apertura 2025 junto a Joao Pedro y Paulinho confesó la manera en la que pretende festejar si consigue un gol ante la Celeste, que también observará a jugadores nada habituales como lo fue el sorpresivo llamado de Santiago Homenchenko, del Querétaro.

“Son dos selecciones con mucho potencial (Uruguay y Paraguay), mucho nivel, de las mejores de Sudamérica, van a ser selecciones difíciles pero vamos a ir con todo a plantear nuestra idea y tratar de hacerlo lo mejor posible.