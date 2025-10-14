Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

El partido México vs. Ecuador cerrará la Fecha FIFA de octubre para la Selección Mexicana de Javier Aguirre este martes 14 de octubre.

México viene de sufrir una dolorosa derrota de 4-0 ante Colombia en el AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos, que desnudó un poco la actualidad del Tri a meses del arranque del Mundial 2026.

Ecuador, por su parte, viene de empatar 1-1 ante Estados Unidos y es otra prueba más que tendrá la Selección Mexicana ante una de las selecciones ya clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026

MÉXICO VS. ECUADOR:

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO



De cara al México vs. Ecuador, cabe recordar que en la convocatoria de Selección Mexicana no están ni Edson Álvarez ni Raúl Jiménez, destacables ausencias.

El Tri vuelve una vez más a Guadalajara, estadio sede del Mundial 2026, para afrontar un nuevo partido amistoso, como lo hizo hace un año ante Estados Unidos.