    Mundial 2026

    México vs. Bélgica: último rival top diez que enfrentará el Tri antes del Mundial

    La Selección Mexicana tendrá rivales como Ghana, Australia y Serbia para enfrentar la inauguración de la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Bélgica, último rival élite de México antes del Mundial 2026

    La Selección Mexicana se medirá a Bélgica en el segundo partido de esta fecha FIFA, este partido es de preparación de cara al Mundial 2026 para ambas escuadras.

    México vs. Bélgica EN VIVO martes 31 de marzo: partido amistoso desde el Soldier Field de Chicago.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Sudáfrica llega en crisis rumbo a la Copa Mundial tras caer ante Panamá
    1 mins

    Sudáfrica llega en crisis rumbo a la Copa Mundial tras caer ante Panamá

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Inglaterra vs. Japón: goles, resultado y resumen del amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Inglaterra vs. Japón: goles, resultado y resumen del amistoso rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Nueva derrota! Corea del Sur pierde ante Austria en amistoso
    1 mins

    Nueva derrota! Corea del Sur pierde ante Austria en amistoso

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Resumen | Suecia elimina a la Polonia de Lewandowski y se mete al Mundial 2026 con este golazo
    2:51

    Resumen | Suecia elimina a la Polonia de Lewandowski y se mete al Mundial 2026 con este golazo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    RD Congo vs. Jamaica EN VIVO: se anula gol por fuera de juego
    2 mins

    RD Congo vs. Jamaica EN VIVO: se anula gol por fuera de juego

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Gol de Chequia! Ladislav Krejčí marca el 2-1 sobre Dinamarca
    1:24

    ¡Gol de Chequia! Ladislav Krejčí marca el 2-1 sobre Dinamarca

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Chequia será rival de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026
    2 mins

    Chequia será rival de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Turquía califica al Mundial 2026 y será rival de Estados Unidos
    1 mins

    Turquía califica al Mundial 2026 y será rival de Estados Unidos

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Italia queda fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva
    3 mins

    Italia queda fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Suecia deja a Polonia en el camino al Mundial 2026 en un partido dramático
    2 mins

    Suecia deja a Polonia en el camino al Mundial 2026 en un partido dramático

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Esta será la última prueba de peso para Javier Aguirre ante una selección élite, es decir, una que está en el top diez del ranking FIFA previo a la Copa del Mundo, los belgas se ubican en la novena posición de dicha lista.

    Los juegos que le vienen al Tri para cerrar su preparación y debutar el próximo 11 de junio serán ante Ghana, Australia y Serbia, de los cuales, solo el último rival, no está clasificada a la justa veraniega, pero los africanos y los oceánicos sí.

    Ghana se ubica al momento en la posición 74 y Australia en el 27 y Serbia en 39 del ranking oficial de FIFA, por eso nos referimos a que los Red Devils serán la última selección élite que tendrá enfrente el Tri.

    A pesar de que el cuadro que dirige Rudi García no trae a su portero estrella, ni a uno de sus mejores delanteros, aun así golearon por 5-2 a Estados Unidos el pasado fin de semana. Mientras que México igualó sin goles en el partido que sostuvo ante Portugal, número cinco del mundo, de acuerdo con FIFA.

    • México vs. Bélgica, martes 31 de marzo en Chicago, Estados Unidos, 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del Este, 20:00 horas del Centro y 18:00 horas del Pacífico.
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Bélgica 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Radical
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX