Mundial 2026 México vs. Bélgica: último rival top diez que enfrentará el Tri antes del Mundial La Selección Mexicana tendrá rivales como Ghana, Australia y Serbia para enfrentar la inauguración de la Copa del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Bélgica, último rival élite de México antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana se medirá a Bélgica en el segundo partido de esta fecha FIFA, este partido es de preparación de cara al Mundial 2026 para ambas escuadras.

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Esta será la última prueba de peso para Javier Aguirre ante una selección élite, es decir, una que está en el top diez del ranking FIFA previo a la Copa del Mundo, los belgas se ubican en la novena posición de dicha lista.

Los juegos que le vienen al Tri para cerrar su preparación y debutar el próximo 11 de junio serán ante Ghana, Australia y Serbia, de los cuales, solo el último rival, no está clasificada a la justa veraniega, pero los africanos y los oceánicos sí.

Ghana se ubica al momento en la posición 74 y Australia en el 27 y Serbia en 39 del ranking oficial de FIFA, por eso nos referimos a que los Red Devils serán la última selección élite que tendrá enfrente el Tri.