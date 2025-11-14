    Mundial 2026

    Miguel Herrera se encara con reporteros de Costa Rica tras derrota

    El técnico de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera manda a la prensa a quejarse con el presidente de la Federación.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    .
    Imagen TUDN
    .

    Luego de la derrota en casa 1-0 ante Haití, en duelo eliminatorio rumbo al Mundial de 2026, la prensa de Costa Rica criticó fuertemente al técnico mexicano Miguel Herrera al grado de pedirle su renuncia, a lo que el hubo una respuesta fuerte.

    "Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que voy a decirte, ahí está el presidente, pregúntale a él".

    Sin embargo, a pesar de su explosiva respuesta, el Piojo asumió su responsabilidad en los malos resultados de la selección tica que la tienen al borde de la eliminación.

    "Lo mismo que te dije la vez pasada, asumo mi responsabilidad por la parte que me trajeron para que esto diera resultado, no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad, ya te lo dije la vez pasada".

    Ante la insistencia de la prensa tica, que ve muy cerca no ir al Mundial, Miguel Herrera advirtió que dejar el puesto no le tocaba a él.

    "Ya asumí mi responsabilidad, qué más digo, en ningún momento le he echado la culpa a nadie, soy el responsable, se lo dije desde la vez pasada al señor, entonces qué hago, pero no me toca a mi (renunciar), wey".

