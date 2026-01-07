    Mundial 2026

    Marcelo Flores parece saber ya para quién jugar en el Mundial 2026

    El futbolista de Tigres de la UANL es considerado para disputar en enero un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    ¿Decisión tomada? Parece que Marcelo Flores sabe para quién jugar el Mundial 2026

    El Mundial 2026 se vislumbra, faltan seis meses para que dé inicio en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, en una justa única por tratarse de la primera edición con 48 selecciones nacionales participantes y con tres países sedes.

    Los próximos meses serán cruciales para que varios jugadores sean considerados en sus selecciones y ganarse un lugar en la convocatoria final, tal es el caso de Marcelo Flores, que en noviembre pasado fue llamado por el técnico Jesse Marsch con la Selección de Canadá.

    En esa ocasión, el futbolista de Tigres de la UANL en la Liga MX fue sólo como sparring, pues no fue considerado en la convocatoria oficial del equipo, pero se le vio ya con los colores del combinado nacional canadiense.

    Ahora, rumbo al partido de preparación de la Selección de Canadá frente a Guatemala el próximo 17 de enero en Los Angeles, California, Marcelo Flore sí aparece en la convocatoria del conjunto de la hoja de maple.

    Si bien Marcelo Flores ya debutó con la Selección Mexicana Mayor en un amistoso en 2021 y participó en encuentros de carácter oficial como la Concacaf Nations League, aún puede hacer el cambio de confederación debido a que lo hizo antes de los 21 años de edad cumplidos.

    La Selección de Canadá, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, fue instalada en el Grupo B a lado de Catar, Suiza y un ganador de los Playoffs de la UEFA que saldrá de entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Herzegovina.

