Video Juanito y Pique, el calor del mexicano en una mascota mundialista

Dentro de la historia de las Copas del Mundo de futbol, sin duda las selecciones asistentes son quienes dan vida al evento, a quienes las aficiones siguen en la victoria y acompañan en el dolor de la derrota, sin embargo, alrededor de todo esto hay elementos que tampoco pasan desapercibidos e incluso, también quedan en los anales de la historia, las Mascotas.

Una de las primeras Mascotas de los Mundiales se dio durante México 1970, la primera justa mundialista que se realizaría en este país y se trataba de un pequeño niño de aproximadamente 11 años de edad, vestido con el uniforme de la Selección Mexicana, un balón y coronado por un sombrero de paja que respondía al nombre de Juanito.

PUBLICIDAD

Originalmente, la Mascota para esa Copa del Mundo que más tarde ganaría Brasil, era Pico, un águila nacida de un balón que portaba el uniforme Tricolor, creado por quien diera vida a los Juegos Olímpicos de 1968, Lance Wyman, sin embargo, el dueño del Atlante en aquélla época cambió la historia.

Mientras que Pico apuntaba a lo contemporáneo, Juanito reflejaba más a la representación del mexicano en el mundo, por lo que se quedó con el puesto de Mascota oficial de México 1970 y pasó a la historia como uno de los personajes más emblemáticos de los Mundiales.

Otra Mascota que también dejó huella en las Copas del Mundo fue la de México 1986, Pique, quien una vez más obedecía a las raíces de los mexicanos y su reflejo en el resto del planeta, por lo que nuevamente se robó las miradas internacionales.

Ahora se trataba de un chile jalapeño. de prominente bigote, enfundado en el uniforme de la Selección Mexicana y, una vez más, coronado por un sombrero de paja.

"Aparte de ser picante es picaresco, tiene una picardía impresionante, los que entendieran ese lado bien y los que no también, los adultos y los niños, era un personaje que a todo mundo le iba a caer bien", expresó tiempo después Rebeca Martínez, creadora del personaje.