Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), habló en entrevista exclusiva con Jaime Bernal para TUDN sobre la posibilidad de que los futbolistas de su país que militan en la Liga MX sean considerados para el Mundial 2026 por el estratega Lionel Scaloni.

Luego de que Ángel Correa fuera considerado en prelista del seleccionador de Argentina para la Fecha FIFA de octubre, pero que posteriormente no pasó el corte, se cuestionó si por jugar en la Liga MX no son seleccionables pese a su pasado por la Albiceleste, como el caso del jugador de Tigres y quien fuera campeón del mundo en Qatar 2022.

“Sin duda en la prelista de esta convocatoria Angelito Correa estaba y después bueno, el técnico tiene que elegir una lista menor pero Ángel es un gran jugador que está en un momento muy especial, es un chico al cual lo queremos muchísimo, a la selección le ha dado mucho y le puede seguir dando.

“En el futbol siempre puede pasar cualquier cosa, lo importante es que los jugadores como dices en el caso de Lucas (Ocampos), que ha tenido también un gran pasaje por esta selección, mantengan el nivel de juego para que si la selección los necesita, estén preparados”, indicó ‘Chiqui’ Tapia a TUDN.

Ambos casos de posibles jugadores que juegan en la Liga MX y puedan acudir a la Selección de Argentina para el Mundial 2026 militan en la Sultana del Norte, Ángel Correa con Tigres y Lucas Ocampos con Rayados.