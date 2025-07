Juan Carlos Osorio, quien fuera director técnico de la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018 , aseguró en Faitelson sin censura que no descarta la posibilidad de que algún día tanto la Selección Mexicana como la de Colombia logren levantar el título de la Copa del Mundo de la FIFA.

No, no se trató de una broma y expuso a David Faitelson los motivos por los cuales cree que esto es posible, pues habló de posibilidades y probabilidades no sólo en el mundo del futbol, sino en el día a día.