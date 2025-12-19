Mundial 2026 Filtran detalles del balón que se utilizará para la Final del Mundial 2026 El esférico mantendrá el tradicional color dorado e incluirá referencias a los países anfitriones.



Video El balón del Mundial 2026 tiene su prueba de fuego en partido de Liga

El Mundial de 2026 está a menos de seis meses de su inicio y la FIFA continúa revelando detalles clave que marcarán a la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá .

Según el portal especializado Footy Headlines, el balón de la Final mantendrá la tradición que Adidas instauró desde el Mundial de Alemania 2006, cuando el color dorado se convirtió en un sello del partido decisivo.

Las imágenes apuntan a un diseño dominado por blanco, negro y dorado, con una estética sobria que resalta el carácter simbólico del encuentro definitivo.

Además, el balón incorporará detalles gráficos alusivos a los países anfitriones, una línea presente también en el Trionda original.