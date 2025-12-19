    Mundial 2026

    Filtran detalles del balón que se utilizará para la Final del Mundial 2026

    El esférico mantendrá el tradicional color dorado e incluirá referencias a los países anfitriones.

    Por:Jaime Bernal
    Video El balón del Mundial 2026 tiene su prueba de fuego en partido de Liga

    El Mundial de 2026 está a menos de seis meses de su inicio y la FIFA continúa revelando detalles clave que marcarán a la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá .

    Tras la presentación del Trionda, balón oficial de la competición, surgieron los primeros detalles del esférico con el que se jugará la Final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

    Según el portal especializado Footy Headlines, el balón de la Final mantendrá la tradición que Adidas instauró desde el Mundial de Alemania 2006, cuando el color dorado se convirtió en un sello del partido decisivo.

    Las imágenes apuntan a un diseño dominado por blanco, negro y dorado, con una estética sobria que resalta el carácter simbólico del encuentro definitivo.

    Además, el balón incorporará detalles gráficos alusivos a los países anfitriones, una línea presente también en el Trionda original.

    Aunque no existe confirmación oficial de FIFA o Adidas, todo indica que el diseño será presentado en julio, días antes de la Final que definirá al campeón del mundo del torneo grande de la historia.

    Mundial 2026

