" Y hoy en día es un karma. Sí, porque en su momento yo lo hice por dos razones fundamentales. Primer porque en ese momento y efectivamente, dos tres años atrás yo me yo había cometido una equivocación pues en ese momento se me acusó a mí de infidelidad. Yo lo acepté y tratando de corregirlo y de mantener en ese momento el que era mi hogar y por proteger a mis hijos y a mi ex yo lo consideré muy seriamente", dijo Ososrio.