Video La verdadera razón por la que Javier Aguirre llegará sí o sí al Mundial 2026

No obstante, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confía en el trabajo del Vasco y aseguró con determinación que pase lo que pase él continuará al frente del equipo nacional para la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

“Absolutamente. Sin ninguna duda. Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos. Pero a ver, si hacemos un poco el balance distinto a los partidos de preparación que llevamos, Javier lo que ya le aportó al país fue el título de la Nations League que no se había obtenido.

“A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, ese querer estar en la selección. Quizás algunos desajustes que tú ves en la cancha es por las ganas de gustar al técnico. Hoy los jugadores están convencidos de que quieren jugar su Mundial en su país y que tienen que competir por el puesto”, destacó Mikel Arriola en Faitelson sin censura de TUDN.

UN PROYECTO A LARGO PLAZO EN LA SELECCIÓN MEXICANA DE CARA AL MUNDIAL

Asimismo, el Comisionado de la FMF remarcó la forma de trabajo del estratega con varios días de concentración de cara al Mundial 2026 e incluso recordó que el proyecto está enfocado con planes a largo plazo como el Mundial 20230, donde, cabe recordar, Rafael Márquez será el sucesor y que hoy funge como auxiliar técnico.

“Hay otra cosa que siempre quedábamos debiendo, el largo plazo. Hablas de este Mundial; hablemos del siguiente Mundial, otra cosa que se hizo de manera muy inteligente con Juan Carlos (Rodríguez) fue traer a Javier con Rafa Márquez.

“Una señal de largo plazo, Rafa viene de un equipo de categorías inferiores y él identifica esta oportunidad y dice; ‘yo me voy con Javier al Mundial de México’, porque si le va bien a los dos, se queda Rafa con esta (Sub) 20 que jugó el Mundial Sub-20. El proceso de largo plazo está definido, nos va a ir muy bien en el Mundial y lo siguiente es Rafa Márquez”, remarcó Mikel Arriola.