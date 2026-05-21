    Mundial 2026

    Javier Aguirre explica porque Edson Álvarez al final de la campaña ya no jugó con Fenerbahce

    El técnico de la Selección Mexicana reveló, además, que el jugador se encuentra bien de la lesión del tobillo izquierdo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Javier Aguirre aclara que Edson Álvarez no cometió acto de indisciplina en el Fenerbahce

    Javier Aguirre explicó este jueves la razón por la que Edson Álvarez no jugó los últimos partidos con el Fenerbahce en la liga turca luego de recuperarse de una lesión de tobillo izquierdo.

    Y es que el capitán del Tri rumbo al Mundial 2026 volvió a la actividad a inicios de mayo, tras tres meses de ausencia. Jugó unos minutos el día 2 ante el Istanbul Basaksehir en la victoria 3-1 de su club, pero no volvió a tener actividad.

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    En México se rumoró que aquello fue por alguna indisciplina, pero el técnico de la Selección Mexicana explicó en la conferencia de prensa previa al juego ante Ghana de este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, lo que ocurrió en realidad.

    "No fue un acto de indisciplina la separación (de Edson Álvarez), me lo explicó. El nuevo DT le comentó que no contaba con él, tal cual, a la cara", aseguró.

    Edson centrado en el Mundial 2026

    Por si fuera poco, el club al que pertenece su carta es el West Ham que descendió en Inglaterra, pero Aguirre aseguró que 'El Machín' se mantiene concentrado rumbo a la justa de la FIFA.

    "Su carta pertenece al West Ham, que perdió la categoría en Inglaterra y él está centrado en el Mundial, enfocado, sano, fuerte, es un hombre que le ha dado mucho a esta selección, a mi juicio. No cometió indisciplina, solo el nuevo entrenador le dijo que no iba a jugar el resto de la temporada, estoy muy pendiente de ello, no fue indisciplina", mencionó.

    Finalmente, por si había alguna duda, comentó también sobre el estado físico del jugador: "Edson vino muy recuperado de su lesión de tobillo, participó en entrenamientos con el grupo completo. Los tomaré en cuenta, no creo que para muchos minutos en ambos casos (Luis Chávez), pero sí los tomaré en cuenta", finalizó.

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