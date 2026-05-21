Mundial 2026 Noruega presenta el equipo para el Mundial 2026 El rey Harald V dio a conocer de una manera muy peculiar el equipo encabezado por el delantero del Manchester City.

Video ¡En bello video! El rey de Noruega presenta la lista para el Mundial 2026

Tras 28 años de ausencia, Noruega regresa a una Copa del Mundo y este jueves dio a conocer su lista de 26 jugares que participarán en el Mundial 2026.

Por su puesto está encabezada por Erling Haaland, el delantero estrella del Manchester City.

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Al lado de Haaland marcharán Odegaard, Sorloth, Hauge, Nusa, Bob, Schjelderup, Berg, entre otros . Un grupo a todas luces poderoso representará a los 'vikingos' en la justa.

Noruega no asiste a la competencia de la FIFA desde 1998, en la cual cayó eliminada en los Octavos de Final.

Tras dar a conocer el documento, un poco más tarde el rey Harald V presentó un video del listado de una manera muy particular. Con camisetas de todos los jugadores en escenas cotidianas de la vida en Noruega.

El conjunto escandinavo está enmarcado en el Grupo I de la competencia junto a Francia, Senegal e Irak.

Lista de 26 jugadores de Noruega que participarán en el Mundial 2026:

Porteros: Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford), Orjan Haskjold Nyland (Sevilla).

Defensas: David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), , Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Henrik Falchener (Viking FK).

Centrocampistas: Patrick Berg (Bodo-Glimt), Morter Thorsby (Cremonese), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).