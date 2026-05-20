    Ghana 2026

    Convocados de las Estrellas Negras para el amistoso de México vs. Ghana

    El equipo comandado por Carlos Queiroz lleva desde el pasado domingo en la ciudad mexicana.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video México vs. Ghana: Los jugadores convocados para el amistoso en Puebla

    La selección de Ghana jugará ante México un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026 en la ciudad de Puebla este viernes 22 de mayo.

    Los convocados por Carlos Queiroz son en su mayoría elementos que militan en el futbol de Europa, aunque sobresalen dos nombres de futbolistas que juegan en el Barcelona.

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    Se trata de David Oduro y Aziz Issah, dos jugadores que ya no le tocó a Rafa Márquez dirigir en su etapa como entrenador de juveniles con el Barça.

    Convocados por Ghana para el amistoso ante México


    Estos son los elementos llamados por Carlos Queiroz, quienes buscarán un lugar para la Copa del Mundo en la lista final, ante la ausencia de varias estrellas por seguir en competencia.

    Entre las bajas destacan Antoine Semenyo del Manchester City, Abdul Fatawu del Leicester City de la Premier League; Kojo Peprah Oppong del Nice y Marvin Senaya del Auxerre de Francia; Ibrahim Sulemana del Cagliari de Italia y Christopher Bonsu Baah del Al Qadisiya, donde es compañero de Julián Quiñones.

    • Porteros: Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak S.C./GHA), Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak S.C./GHA).
    • Defensas: David Oduro (Barça Atlètic/ESP), Jan Kwasi Gyamerah (SV Elversberg/ALE), Emmanuel Agyei (Dundee United/ESC), Dacosta Antwi (RSCA Futures/BEL), Terry Yegbe (Metz/FRA), Nathaniel Adjei (Lorient/FRA), Ebenezer Abban (Hearts of Lions FC/GHA), Oscar Oppong (Granada/ESP), Razak Simpson (Nations FC/GHA), Ebenezer Adade (Dreams FC/GHA).
    • Medios: Joseph Opoku (Zulte Waregem/BEL), Prince Amoako Jr. (Nordsjælland/DIN), Majeed Ashimeru (RAAL La Louvière/BEL), Jesurun Rak-Sakyi (Stoke City/ING), Salim Adams (Medeama SC/GHA).
    • Delanteros: Ibrahim Osman (Birmingham/ING), Aziz Issah (Barça Atlètic/ESP), Felix Afena-Gyan (Amedspor/TUR), Daniel Agyei (Kocaelispor/TUR), Jerry Afriyie (RAAL La Louvière/BEL).
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    Ghana tendrá un último amistoso ante Gales el siguiente 2 de junio en Cardiff, con el que cerrará su preparación para la Copa del Mundo.

    Video Ghana elige a Carlos Queiroz para ser su técnico en el Mundial 2026
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