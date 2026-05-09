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    Edson no juega por decisión del técnico del Fenerbahce

    El medio mexicano, tras su regreso la semana pasada, no fue siquiera convocado para el duelo ante el Konyaspor.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Edson Álvarez no juega en Turquía por decisión del técnico del Fenerbahce

    Tan solo una semana después de su regreso a las canchas con el Fenerbahce, tras casi tres meses de ausencia por lesión, Edson Álvarez no fue convocado para el duelo ante el Konyaspor por decisión del técnico interino del club Zeki Murat Gole.

    Así lo dio a conocer el periodista de A Spor, Erdem Arkbas vía redes sociales.

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    "Hemos hecho una declaración sobre Edson. Como equipo técnico, hemos tomado una decisión. También se lo hemos comunicado a él", explicó el entrenador en palabras recogidas por el reportero.

    Y es que la semana pasada sí fue convocado tras el largo periodo de ausencia e incluso disputó algunos minutos en la victoria de su equipo por 3-1 ante el Istanbul Basaksehir en Turquía.

    Sin embargo, su regreso estuvo marcado por un hecho inusual fue abucheado por parte de su afición al final del encuentro. En videos que circulan en redes sociales, se observa a Álvarez permanecer algunos minutos en el terreno de juego realizando ejercicios por separado cuando ocurrieron los abucheos.

    ¿A tiempo para el Mundial 2026?

    Edson se perdió más de 15 partidos entre los de su equipo y los de la Selección Mexicana, de la que es capitán, por una cirugía por la lesión en el tobillo izquierdo y su vuelta a las cancha se fue atrasando hasta la semana pasada.

    Todos pensaban que los últimos partidos de la liga turca serían ideales para que Álvarez retomara el ritmo de juego rumbo al Mundial 2026, pero a falta de un par de partidos para que termine el campeonato, el Fenerbahce se mantiene en la lucha por el título mano a mano con el Galatasaray.

    Previo a la jornada sabatina, el equipo de 'El Machín' suma 70 puntos por 74 del líder.

    Video Edson hace su regreso a las canchas y la afición lo abuchea
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