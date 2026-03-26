Mundial 2026 dará la bienvenida a las nuevas reglas del futbol
La IFAB aprobó las nuevas reglas que tendrá el futbol y que se implementarán en el Mundial 2026.
La FIFA tuvo la aprobación de las nuevas reglas de cara al Mundial 2026 que hace semanas se revelaron y que esperaba el 'SÍ' de la Internacional Footbal Association Board (IFAB).
El IFAB, es el organismo que rige las reglas del futbol mundial, y este jueves dio luz verde las nuevas medidas que propuso la FIFA y que comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo 2026.
Las nuevas reglas del futbol entrarán en vigor a partir del 1 de junio próximo, por lo que se aplicará en la Copa del Mundo a celebrarse en Estados Unidos, México y Canada del 11 de junio al 19 de julio.
Mundial 2026: Las nuevas reglas que debes conocer
- El VAR ya puede revisar los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas.
- En los saques de banda se implemantará un límite de tiempo de cinco segundos, si no se cumple, el balón pasará al rival.
- En el saque de puerta se tendrá un límite de tiempo de 10 segundos y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival.
- Los cambios también serán 10 segundos y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar un minuto para entrar a la cancha. Por lo que el equipo infractor jugará con un jugador menos hasta ese momento.
- Cuando un futbolista abandone el campo para recibir atención médica no puede volver al terreno de juego antes de un minuto.
Estas últimas medidas están encaminadas a que se pierda menos tiempo durante el partido. Las nuevas reglas se implementarán para toda la campaña 2026-2027 en todo el mundo.
Además está en revisión el tomar medidas cuando un jugador se tape la boca para insultar a un rival como ocurrió recientemente en el caso de Prestianni y Vinícius en la Champions League.
Y a partir de abril, la ley Wenger del fuera de juego (en la que se toma en cuenta la parte más atrasada del delantero y no la más adelantada) se probará en la Premier League canadiense.