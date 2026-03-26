Mundial 2026 Mundial 2026 dará la bienvenida a las nuevas reglas del futbol La IFAB aprobó las nuevas reglas que tendrá el futbol y que se implementarán en el Mundial 2026.

Video Estas son las nuevas reglas del futbol que se aplicarán en el Mundial 2026

La FIFA tuvo la aprobación de las nuevas reglas de cara al Mundial 2026 que hace semanas se revelaron y que esperaba el 'SÍ' de la Internacional Footbal Association Board (IFAB).

El IFAB, es el organismo que rige las reglas del futbol mundial, y este jueves dio luz verde las nuevas medidas que propuso la FIFA y que comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo 2026.

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Las nuevas reglas del futbol entrarán en vigor a partir del 1 de junio próximo, por lo que se aplicará en la Copa del Mundo a celebrarse en Estados Unidos, México y Canada del 11 de junio al 19 de julio.

Mundial 2026: Las nuevas reglas que debes conocer

El VAR ya puede revisar los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas.

En los saques de banda se implemantará un límite de tiempo de cinco segundos, si no se cumple, el balón pasará al rival.

En el saque de puerta se tendrá un límite de tiempo de 10 segundos y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival.

Los cambios también serán 10 segundos y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar un minuto para entrar a la cancha. Por lo que el equipo infractor jugará con un jugador menos hasta ese momento.

Cuando un futbolista abandone el campo para recibir atención médica no puede volver al terreno de juego antes de un minuto.

Estas últimas medidas están encaminadas a que se pierda menos tiempo durante el partido. Las nuevas reglas se implementarán para toda la campaña 2026-2027 en todo el mundo.

Además está en revisión el tomar medidas cuando un jugador se tape la boca para insultar a un rival como ocurrió recientemente en el caso de Prestianni y Vinícius en la Champions League.

Y a partir de abril, la ley Wenger del fuera de juego (en la que se toma en cuenta la parte más atrasada del delantero y no la más adelantada) se probará en la Premier League canadiense.