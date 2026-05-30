Mundial 2026 En el Mundial de Italia 90, Argentina cobra venganza de Brasil Comandados por Diego Armando Maradona, la selección Albiceleste deja en el camino a una selección amazónica que llegaba invicta.

Por: Redacción Síguenos en Google

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24 de junio de 1990, el estadio Comunale de Turín. El público abuchea a Diego Armando Maradona, quien se ha recuperado de una lesión en el tobillo. La albiceleste con su juego destructivo y defensivo.

Carlos Dunga, Antonio Careca y Ricardo Rogerio Alemao estrellan el balón en los postes. Juego duro y a veces violento.

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A los 28 minutos, Pedro Monzón es amonestado por una barrida por detrás sobre Luiz Antonio Müller. Un minuto después Ricardo Giusti también es amonestado por otra entrada sobre Cándido Valdo.

Ricardo Rocha responde con una dura barrida contra Pedro Trogglio. Así Argentina contra las acciones y disminuye en las jugadas de gol.

Al minuto ‘80, Maradona recibe en mediocampo, regatea y supera a tres rivales, manda un pase al movimiento de Claudio Caniggia espera la salida del portero y anota el 1-0.

Al ’83, Ricardo Gómez detiene la carrera de Basualdo con una zancadilla por detrás. El árbitro francés Joel Quiniou lo expulsa.

Maradona cobra un tiro libre y el guardameta Tafarel lo desvía.